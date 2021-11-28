أبرز تصريحات ياسمين عبدالعزيز في برنامج معكم منى الشاذلي

نشرت الصفحة الرسمية لبرنامج معكم منى الشاذلي تقديم الإعلامية منى الشاذلي برومو الحلقة المنتظرة خلال الأيام القادمة والتي تحل فيها الفنانة ياسمين عبد العزيز ضيفة على البرنامج في أول ظهور لها بعد الوعكة الصحية الأخيرة التي لحقت بها وسافرت إلى سويسرا للعلاج.

وشهد البرومو تداولا كبيرا بين الجمهور عبر مواقع التواصل الاجتماعي نظرا لغياب ياسمين عن الجمهور لتفرة طويلة إضافة إلى تأثرها الواضح في البرومو.

تصريحات ياسمين عبد العزيز

وقالت الفنانة ياسمين عبدالعزيز في برومو حلقتها مع منى الشاذلي في برنامج معكم منى الشاذلي، فى أول ظهور لها بعد الأزمة الأخيرة: "كنت بموت وجاتلي رسالة فيها التربى بيجهز التربة" وسط تأثر كبير منها ومن الجمهور المحيط بها وأضافت: "قلت لأخويا الكبير خلى بالك من بناتي"

وظهرت الفنانة ياسمين عبد العزيز في حالة صحية جيدة اطمأن لها الجمهور وجذبت التعاطف والمحبة لها حين قالت: "مش قادرة أصدق إن قاعدة فى برنامج دلوقتي واتكلم عن الموضوع ده" وسط تصفق هائل من الجمهور المتواجد وتأثر من الإعلامية منى الشاذلي.

ياسمين عبد العزيز مع منى الشاذلي

وأضافت ياسمين عبد العزيز خلال اللقاء: “3 حاجات مش ممكن نشتريها بالفلوس.. الصحة والاحترام وحب الناس”، مشيرة إلى أنها لمست الكثير من الحب والاحترام ودعوات الناس التي كانت متواجدة حولها بشكل كبير خلال فترة الأزمة التي ألمت بها.

وكانت النجمة ياسمين عبد العزيز، نشرت يوم 24 سبتمبر الماضي أول صورة لها عقب عودتها لمصر، وشاركتها مع جمهورها ومحبيها وذلك بعد استقرار حالتها الصحية بعد رحلة علاج بسويسرا، وظهرت بالصورة عبر حسابها بموقع "إنستجرام"، بصحبة الأطباء المعالجين لها فى المستشفى بسويسرا، ووجهت لهم خالص الشكر.

ودعم الفنان أحمد العوضي زوج الفنانة ياسمين عبد العزيز خلال الفترة الماضية بقوة دون الدخول في مشكلات جانبية مع أي طرف آخر حتى عادت إلى حياتها بشكل كامل بعد أزمة كبية.