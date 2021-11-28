بنك ناصر: نؤمن بأهمية دعم الشباب كركيزة أساسية لتحقيق التنمية الاقتصادية

شارك محمد عشماوي، نائب رئيس بنك ناصر، في فعاليات افتتاح مشروع حاضنة تطوير ريادة الأعمال في مصر للحرف اليدوية والصناعات البيئية في محافظة الوادي الجديد، والذي أطلقه الدكتور محمود صقر، رئيس أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا، بحضور اللواء محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد، وعدد من قيادات الجهاز التنفيذي بالمحافظة وشركاء التنمية في المشروع على رأسهم سامويل كامارا، مدير المشروعات ببنك التنمية الإفريقي والذي يتولى إدارة المشروع من خلال دعم من برنامج الدانمارك العربي، وجيهان السكري خبير التنمية الاجتماعية والاقتصادية ببنك التنمية الإفريقي، بناء على توجيهات نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي ورئيس البنك.



وأفاد عشماوي، أن البنك برئاسة نيفين القباج وزير التضامن الاجتماعي يؤمن بالدور المهم والتأثير الكبير للشركات الناشئة ورجال الأعمال وأهمية دعم الشباب المصري كركيزة أساسية لتحقيق تنمية اقتصادية مستدامة، مؤكداً أن دعم أفكار الشباب وريادة الأعمال يعد أحد أهم أولويات البنك والذي يأتي تماشيا مع رؤية الدولة لدعم ريادة الأعمال كأحد المحركات الرئيسية للنمو الاقتصادي.

وأكد عشماوي أن للبنك باع طويل في دعم الشباب المصري من خلال عده مبادرات في مجال ريادة الأعمال وخاصة في محافظة الوادي الجديد، حيث سبق وتم توقيع بروتوكول تعاون مع الهيئة القومية للإنتاج الحربي وشركة إنارة” بشأن تمويل صغار العملاء لتطبيقات استخدام الطاقة الشمسية فى القطاع الزراعي، بدلاً من الديزل والمحروقات الأخرى ويستهدف المشروع بيع وتوريد وتركيب وتشغيل (1000 بئر) كبداية لتوفير مصدر كهرباء ذو جدوى اقتصادية وبيئية واجتماعية، متابعاً أن البرنامج يشمل توفير (5) قدرات مختلفة لأنظمة الري بالطاقة الشمسية مع إمكانية تعديل القدرة بما يتناسب مع إحتياجات المستثمرين الزراعيين المختلفة من المياه، وسيتم في إطار هذا المشروع الترويج لأنظمة الري بالطاقة الشمسية ومساهمة من البنك في ترسيخ مفهوم ريادة الأعمال وخلق الوظائف وزيادة الناتج المحلي وقدراته التنافسية، جاري دراسة تمويل عدة منتجات بالوادي الجديد أيضا مثل تمويل ثلاجات حفظ التمور ومشروع أكياس النخيل ومشروع صناعة الحرير ومشروع تدوير مخلفات النخيل.