«الزراعة» تحذر من تأثيرات طقس الأسبوع على المحاصيل

حذرت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي ممثلة في مركز معلومات المناخ، من طقس الأسبوع وتأثيره في ظهور أمراض على الزراعات.

وقال الدكتور محمد علي فهيم، رئيس مركز معلومات تغير المناخ بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، إنه بداية من اليوم سيحدث ارتفاع في درجات الحرارة ليكون الطقس صيفي نهاراً وبارد ليلاً، على أن تستمر الحالة من الأحد حتى الثلاثاء المقبل ثم يحدث تبريد كبير يبدأ من الشمال الغربي كالعادة ثم يتوغل داخل الجمهورية ليحدث انكسار كبير بمقدار ٨ درجات مرة واحدة يوم الأربعاء.

وأضاف فهيم أن هذه التذبذبات في الحرارة لها تأثيرات سلبية على الصحة العامة وعلى بعض المزروعات، أما أهم التوصيات السريعة والعاجلة خلال فترة ما بعد التقلبات المناخية فتتمثل في التالي:

فيما يتعلق بالقمح يتم إضافة 3 لترات حامض فسفوريك 80% مع أول رية لزيادة تنشيط الجذور في ظروف نقص التهوية بسبب تشبع الأرض بالرطوبة، أما البنجر فمن الضروري جداً الرش الوقائي للتبقع السركسبوري بأكروبات النحاس بالتبادل مع مبيد أوبص وإضافة كالسيوم بورون منخفض التركيز مع مراعاة عدم زيادة معدلات مياه الري والتوقف عن أي مصدر ازوتي أو هيوميك تماما.

أما البطاطس الشتوية عمر ما بين 40 اإلى 70 يوما فمن المهم جداً وعاجل الرش الوقائي ضد الندوة المتأخرة بالمواد الفعالة مفينوكسام وميتالكسيل بالتبادل مع اكسي كلورو النحاس، وبالنسبة للحقول التي تزيد فيها الزراعة عن 70 يوماً والمصابة بمتلازمة فيرس الالتفاف والندوة المبكرة فيتم الرش موضعياً على المناطق المصابة فقط بمبيدات بوليرام او دل كب.

أما البصل والثوم فيجب تخفيف نسبة الرطوبة تحت النباتات وتطويل الفترة بين الريات ومعالجة ظهور اصفرار أطراف الأوراق وهو في الغالب نقص بوتاسيوم وماغنسيوم بسبب توقف الجذور عن امتصاصهما بسبب البرودة أو تشبع التربة بالمياه وفحص النباتات جيدا لذبابة البصل الكبرى، أما الخرشوف فيجب الرش الوقائي العاجل للانثراكنوز وتبقعات الأوراق وتكثيف اضافة الكالسيوم والبوتاسيوم منفردات.

وفيما يتعلق بالبسلة والفول فيجب فحص النباتات جيداً لوجود حشرات المن والندوة العسلية وعند تواجد أكثر من 4 حشرات علي الوريقة يتم الرش فوراً بأحد المبيدات للثاقبة الماصة، بعدها يتم تكثيف اضافة البوتاسيوم في صورة نترات أو سترات لزيادة معدلات العقد أو زيادة تكوين القرون.

أما الخضر الشتوية من فلفل وباذنجان فيتم تكثيف إضافة البوتاسيوم والماغنسيوم والفحص لحشرات تربس الأزهار فترة إزهار النباتات وخاصة تحت الصوب، أما الكمون والكزبرة فيجب الاعتناء بإضافة المطهرات الفطرية مع مياه الرية الأولى ضد أعفان الجذور مثل مبيد مون كت بمعدل 600 جم للفدان.