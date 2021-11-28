التحفظ على 8 آلاف عبوة «مقرمشات» منتهية الصلاحية داخل مخزن بالإسكندرية

أمرت نيابة محرم بك بالإسكندرية، التحفظ على 8 آلاف عبوة من المقرمشات أنواع مختلفة داخل مخزن بدون ترخيص منتهية الصلاحية وغير صالحة للاستهلاك الآدمى قبل ترويجها بالأسواق، وسرعة طلب تحريات المباحث حول الواقعة، وحجز المدير المسئول علي ذمة التحقيقات.

تلقى اللواء محمود أبو عمرة، مدير أمن الإسكندرية، إخطارًا من ضباط مباحث شرطة التموين والتجارة الداخلية، يفيد بورود معلومات سرية بقيام ضبط المدير المسئول عن مخزن للمواد الغذائية بدون ترخيص، بدائرة قسم شرطة محرم بك، لقيامه بمزاولة نشاط تجاري غير مشروع في مجال الغش التجاري، وحيازة كمية من السلع الغذائية غير صالحة للاستخدام.

وجرى مداهمة المخزن وألقي القبض على المدير المسؤول، وبتفتيشه عثر على 8 آلاف عبوة من المقرمشات أنواع مختلفة منتهية الصلاحية وغير صالحة للاستهلاك الآدمى، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وتحرر المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت النيابة التي باشتر التحقيقات.