«نواب التنسيقية» يرتدون الأسود حدادًا على النائب الراحل «أحمد زيدان» (صور)

حرص أعضاء مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب، على ارتداء اللون الأسود، خلال الجلسة العامة المنعقدة اليوم الأحد، برئاسة المستشار أحمد سعد، وكيل أول المجلس، وذلك حدادًا على روح النائب الراحل أحمد زيدان، عضو التنسيقية، الذي توفى عن عمر يناهز الـ34 عامًا بسبب وعكة صحية.

نواب التنسيقية

ونعى أعضاء المجلس، النائب البرلماني الراحل، وسط حالة من الحزن العارم وصلت إلى حد البكاء لدى بعض النواب، فيما أعلن المستشار أحمد سعد، وكيل أول مجلس النواب، خلو مقعد النائب الراحل أحمد محمد زيدان، بعد تلاوة خطاب وزير الداخلية بإخطار رئيس المجلس بوفاة البرلماني.

نواب التنسيقية

وقال المستشار سعد الدين: «يعز علينا جميعًا أن ننعى زميلًا فاضلًا، هادئًا، متواضعًا، دمث الخلق النائب أحمد زيدان، والذي وافته المنية بعد فترة طويلة من العطاء، تاركًا خلفه سيرة عطرة، وذكرى طيبة، وميراثًا طويلًا من الدفاع عن قضايا وطنه، والسعي نحو تحقيق آمال أبناء دائرته منذ اليوم الأول الذي حمل فيه أمانة تمثيلهم في مجلس النواب».

نواب التنسيقية

وأضاف: «كان رحمه الله- وبحق- مثالًا فريدًا للبرلماني الشاب، المثقف، الواعي، وكان يتمتع بخصال عظيمة، ومزايا حميدة، وقد ألفناه متفانيًا في أداء دوره التشريعي والرقابي، ساعيًا بكل ما يملك من جهد في سبيل تحقيق آمال وطموحات كل من تعامل معه أو التقى به، وقد شهد على ذلك الآلاف من المواطنين الذين ساروا خلف جنازته من أبناء دائرته».

نواب التنسيقية

نواب التنسيقية

نواب التنسيقية