الأحد 28 نوفمبر 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

عاطل حاول ترويج الهيروين في مدينة السلام.. تجديد حبس

هيروين
هيروين

جدد قاضي المعارضات بمحكمة جنح  السلام، اليوم الأحد، حبس متهما  لمدة  يوما  على ذمة التحقيقات، ضبط بحيازته كمية من مخدر الهيروين، قبل ترويجها على زبائنه بالمنطقة محل سكنه بمدينة السلام، كما أمرت النيابة بسرعة إرسال التحريات الأمنية الخاصة بالواقعة والمتهم.

 - نتائج التحقيقات الأولية

وكشفت التحقيقات الأولية أن المتهم "ع .ا"، 29 سنة، عاطل، عثر بحوزته على (كمية من مخدر الهيروين وزنت 420 جراما من مخدر الهيروين)، بقصد ترويجها والكسب الغير مشروع منه ، وأقر بحيازته للمضبوطات.    

وكان ضباط قسم شرطة السلام، قد تمكنوا من ضبط  (كمية من مخدر الهيروين، مبلغ مالي، هاتف محمول) بحوزة أحد الأشخاص، له معلومات جنائية، مقيم بدائرة قسم شرطة  السلام بالقاهرة.

وبسؤاله أقر بحيازته المضبوطات بقصد ترويجها والكسب غير المشروع منها، والمبلغ المالي من متحصلات تجارته، والهاتف المحمول لتسهيل الاتصال بعملائه، واتخذت الإجراءات القانونية حيال الواقعة ، والعرض على النيابة للتحقيق.

حبس نيابة السلام عاطل مخدر

رئيس التحرير

وائل لطفي

فى ذكر المثقف المحبط

الأكثر قراءة

بلاغ جديد للنائب العام ضد مها أحمد يطالب بإحالتها لمستشفى الأمراض العقلية

السعودية تعلن موعد فتح أداء العمرة للمصريين اليوم

«طلعت» يكشف لـ«الدستور» خطة «الاتصالات» للتوسع في إفريقيا

«الصحة العالمية» تكشف أسباب ظهور متحور «أوميكرون»

وزير النقل: خطة شاملة لتحويل مصر لمركز عالمي للتجارة واللوجستيات  

التحفظ على 8 آلاف عبوة «مقرمشات» منتهية الصلاحية داخل مخزن بالإسكندرية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

وجيه أمين عبدالعزيز

العالم السرى لتجارة الأعضاء.. استغلال الفقراء والأغنياء!

د.أحمد الخميسى

أصل «الخناقة»

ماجد حبته

مدارس الصندوق السيادى

مؤمن المحمدي

المنتمى

حسين دعسة

«حانوكا» هرتزوغ.. انتفاضة فلسطينية من الخليل!

د.كريمة الحفناوى

اليوم العالمى لمكافحة العنف ضد المرأة

عفاف السيد

كلما رفعنا رءوسنا داس «شيخ» على أعناقنا

محمد نجم

السياحة المصرية تدفع معدل الاقتصاد لأسرع معدل نمو فى 20 عامًا

صور

ندوة فيلم «بنات عبدالرحمن» بحضور صبا مبارك

عرض فيلم «بنات عبدالرحمن» بمهرجان القاهرة السينمائي

نجوم الفن يضيئون ليالي «القاهرة السينمائي»

محطة تل أبيب

المزيد

إسرائيل: قلقون للغاية من أن ترفع القوى العالمية العقوبات عن إيران

إسرائيل تتخذ إجراءات جديدة لمواجهة سلالة «أوميكرون»

هنية: أسرى إسرائيل لدى حماس لن يروا الشمس حتى ينعم أسرانا بالحرية