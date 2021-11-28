عاطل حاول ترويج الهيروين في مدينة السلام.. تجديد حبس

جدد قاضي المعارضات بمحكمة جنح السلام، اليوم الأحد، حبس متهما لمدة يوما على ذمة التحقيقات، ضبط بحيازته كمية من مخدر الهيروين، قبل ترويجها على زبائنه بالمنطقة محل سكنه بمدينة السلام، كما أمرت النيابة بسرعة إرسال التحريات الأمنية الخاصة بالواقعة والمتهم.

- نتائج التحقيقات الأولية

وكشفت التحقيقات الأولية أن المتهم "ع .ا"، 29 سنة، عاطل، عثر بحوزته على (كمية من مخدر الهيروين وزنت 420 جراما من مخدر الهيروين)، بقصد ترويجها والكسب الغير مشروع منه ، وأقر بحيازته للمضبوطات.

وكان ضباط قسم شرطة السلام، قد تمكنوا من ضبط (كمية من مخدر الهيروين، مبلغ مالي، هاتف محمول) بحوزة أحد الأشخاص، له معلومات جنائية، مقيم بدائرة قسم شرطة السلام بالقاهرة.

وبسؤاله أقر بحيازته المضبوطات بقصد ترويجها والكسب غير المشروع منها، والمبلغ المالي من متحصلات تجارته، والهاتف المحمول لتسهيل الاتصال بعملائه، واتخذت الإجراءات القانونية حيال الواقعة ، والعرض على النيابة للتحقيق.