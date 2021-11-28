الأحد 28 نوفمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

خادمة سرقت 5 شقق أثناء تنظيفها بالقاهرة الجديدة.. تجديد حبس

ضبط سيدة
ضبط سيدة

جدد قاضي المعارضات بمحكمة جنح القاهرة الجديدة، اليوم الأحد، بحبس سيدة  لمدة 15 يوما على ذمة التحقيقات، لاتهامها بسرقة المساكن  أثناء تنظيفها، بمنطقة التجمع بمحافظة القاهرة، كما طالبت النيابة بسرعة إرسال التحريات الأمنية الخاصة بالواقعة والمتهمة. 

كان قد ورد لقسم شرطة التجمع بلاغا، من "ع.ح" مهندس، يفيد  فيه بضبط إحدى السيدات لسرقتها مبلغا ماليا أثناء تنظيفها شقته السكنية، وبالانتقال والفحص تبين أنها مقيمة بدائرة قسم شرطة المرج، ولها معلومات جنائية.

- اعترافات المتهمة 

وبمناقشتها أقرت بارتكاب واقعة السرقة، كما أقرت بمزاولتها نشاطا إجراميا تخصص في السرقة من داخل المساكن التى تقوم بتنظيفها، واعترفت بارتكاب 5 حوادث سرقة بذات الأسلوب، وتم بإرشادها ضبط المشغولات الذهبية المستولى عليها، كما أرشدت عن مبالغ مالية من متحصلات نشاطهما الإجرامي.

وباستدعاء المجني عليهم تعرفوا على المضبوطات، واتهموها بالسرقة وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، العرض على النيابة للتحقيق.

حبس سرقة سيدة نيابة التجمع

رئيس التحرير

وائل لطفي

فى ذكر المثقف المحبط

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