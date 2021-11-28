وزير الأوقاف يستقبل سفير مصر الجديد لدى صربيا ويبحثان دعم المؤسسات الدينية

استقبل الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، اليوم الأحد، السفير باسل صلاح، بديوان عام وزارة الأوقاف بمناسبة توليه مهام منصبه الجديد سفيرًا لجمهورية مصر العربية بصربيا.

وتناول اللقاء، جهود وزارة الأوقاف لنشر الفكر الوسطي المستنير وتصحيح المفاهيم الخاطئة وتفكيك الفكر المتطرف، واستعدادات الوزارة لدعم المؤسسات الدينية بصربيا سواء في مجال تدريب الأئمة، أو إيفاد بعض الأئمة والقرَّاء خلال شهر رمضان، أو تزويد مكتبات صربيا بإصدارات وزارة الأوقاف العربية والمُترجمة.

وأهدى وزير الأوقاف، السفير باسل صلاح، سفير مصر إلى صربيا، المجموعة الأولى والثانية من سلسلة (رؤية) للفكر المستنير ومجموعة من إصدارات وزارة الأوقاف العصرية في مجال تجديد الخطاب الديني باللغتين العربية والإنجليزية.