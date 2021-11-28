الأحد 28 نوفمبر 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الدين لله

وزير الأوقاف يستقبل سفير مصر الجديد لدى صربيا ويبحثان دعم المؤسسات الدينية

وزير الأوقاف
وزير الأوقاف

استقبل الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، اليوم الأحد، السفير باسل صلاح، بديوان عام وزارة الأوقاف بمناسبة توليه مهام منصبه الجديد سفيرًا لجمهورية مصر العربية بصربيا.

وتناول اللقاء، جهود وزارة الأوقاف لنشر الفكر الوسطي المستنير وتصحيح المفاهيم الخاطئة وتفكيك الفكر المتطرف، واستعدادات الوزارة لدعم المؤسسات الدينية بصربيا سواء في مجال تدريب الأئمة، أو إيفاد بعض الأئمة والقرَّاء خلال شهر رمضان، أو تزويد مكتبات صربيا بإصدارات وزارة الأوقاف العربية والمُترجمة.

وأهدى وزير الأوقاف، السفير باسل صلاح، سفير مصر إلى صربيا، المجموعة الأولى والثانية من سلسلة (رؤية) للفكر المستنير ومجموعة من إصدارات وزارة الأوقاف العصرية في مجال تجديد الخطاب الديني باللغتين العربية والإنجليزية.

الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف الفكر الوسطي المستنير تصحيح المفاهيم الفكر المتطرف خلال شهر رمضان

رئيس التحرير

وائل لطفي

فى ذكر المثقف المحبط

الأكثر قراءة

بلاغ جديد للنائب العام ضد مها أحمد يطالب بإحالتها لمستشفى الأمراض العقلية

السعودية تعلن موعد فتح أداء العمرة للمصريين اليوم

«طلعت» يكشف لـ«الدستور» خطة «الاتصالات» للتوسع في إفريقيا

«الصحة العالمية» تكشف أسباب ظهور متحور «أوميكرون»

وزير النقل: خطة شاملة لتحويل مصر لمركز عالمي للتجارة واللوجستيات  

التحفظ على 8 آلاف عبوة «مقرمشات» منتهية الصلاحية داخل مخزن بالإسكندرية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

وجيه أمين عبدالعزيز

العالم السرى لتجارة الأعضاء.. استغلال الفقراء والأغنياء!

د.أحمد الخميسى

أصل «الخناقة»

ماجد حبته

مدارس الصندوق السيادى

مؤمن المحمدي

المنتمى

حسين دعسة

«حانوكا» هرتزوغ.. انتفاضة فلسطينية من الخليل!

د.كريمة الحفناوى

اليوم العالمى لمكافحة العنف ضد المرأة

عفاف السيد

كلما رفعنا رءوسنا داس «شيخ» على أعناقنا

محمد نجم

السياحة المصرية تدفع معدل الاقتصاد لأسرع معدل نمو فى 20 عامًا

صور

ندوة فيلم «بنات عبدالرحمن» بحضور صبا مبارك

عرض فيلم «بنات عبدالرحمن» بمهرجان القاهرة السينمائي

نجوم الفن يضيئون ليالي «القاهرة السينمائي»

محطة تل أبيب

المزيد

إسرائيل: قلقون للغاية من أن ترفع القوى العالمية العقوبات عن إيران

إسرائيل تتخذ إجراءات جديدة لمواجهة سلالة «أوميكرون»

هنية: أسرى إسرائيل لدى حماس لن يروا الشمس حتى ينعم أسرانا بالحرية