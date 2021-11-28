ورش علمية وتراثية في احتفالية الطفولة بمكتبة الإسكندرية (فيديو)

نظمت مكتبة الإسكندرية، اليوم الأحد احتفالية الطفولة، بقاعة المحاضرات بمركز مؤتمرات مكتبة الإسكندرية، بمشاركة 240 طفلا، وذلك في إطار تعاون مشترك بين مكتبة الإسكندرية ومفوضية الأمم المتحدة لشئون اللاجئين واليونيسف وهيئة إنقاذ الطفولة.

احتفالية الطفولة بمكتبة الإسكندرية

بدأت الاحتفالية بفيديو عن كيف نحمي أنفسنا من فيروس كورونا، تلاها كلمة لكل مروة الغرباوي، مدير إدارة المكتبات المتخصصة بمكتبة الإسكندرية، وأيمن محارب، مدير مساعد حماية الطفل باليونسيف، والذي توجه بالشكر لمكتبة الإسكندرية، لافتًا إلى أن المكتبة هي المركز الحضاري الذي يشع النور.

كما أكد أن هيئة اليونسيف هدفها هو كل ما يهم ويفيد الطفل، وحماية أكثر للأطفال.

احتفالية الطفولة بمكتبة الإسكندرية

كما قدم بالاحتفالية فيديو مسجل للفنانة منى زكي بعنوان «اختلافنا مش بيفرقنا»، كما قدم فيديو حكي قصصي للفنان أحمد أمين.

وتتناول الاحتفالية هذا العام حقوق الطفل حسب اتفاقية حقوق الطفل الصادرة من الأمم المتحدة تحت عنوان (المدينة السعيدة)، ويشارك في الاحتفالية أطفال من المدارس الابتدائية والإعدادية الحكومية والخاصة بالإسكندرية، بالإضافة إلى مشاركة الأطفال اللاجئين التابعين للمفوضية السامية للأمم المتحدة لشئون اللاجئين؛ وذلك لمحاولة دمجهم مع الأطفال المصريين وتدعيم تقبل الآخر ونبذ التنمر.

احتفالية الطفولة بمكتبة الإسكندرية

وتضمنت الاحتفالية العديد من ورش العمل التفاعلية مع الأطفال لتعريفهم بحقوق الطفل المنصوص عليها، والعمل على تثقيفهم بطريقة مبتكرة وممتعة، بالإضافة إلى الورش العملية والفنية والتراثية والتي اقدمها كل من مكتبة الطفل والنشئ وقطاع المتاحف، والقبة السماوية بمكتبة الإسكندرية.

احتفالية الطفولة بمكتبة الإسكندرية

وجاءت الورش العلمية بتعريف الاطفال التجارب العلمية البسيطة، والتي يشاهدونها خلال الفيديوهات بانها نوع من السحر والانبهار حيث يشرح المسؤولين في مركز القبة السماوية العلمي الطرق العلمية وراء كل تجربة واحداث الإنبهار بها، فيما يصمم قطاع المتاحف العديد من الشخصيات التاريخية مثل الملكة حتشبسوت باستخدام ادوات بسيطة وتعريف الاطفال بالتاريخ الفرعوني، فضلا عن الورشة الصحية والتي تناولت الحفاظ على الأسنان واختلافها وعددها، والعديد من الورش الثقافية الأخرى.

احتفالية الطفولة بمكتبة الإسكندرية

احتفالية الطفولة بمكتبة الإسكندرية

احتفالية الطفولة بمكتبة الإسكندرية

احتفالية الطفولة بمكتبة الإسكندرية