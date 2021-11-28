بالخطوات.. كيف تعوّدين طفلك على النوم في سرير بمفرده؟

يمكن أن يمثل إقناع طفلك بالنوم في سريره تحديًا بمجرد اعتياده على النوم في سريرك سواء كان طفلك يرفض النوم في سريره أو ينتهي به الأمر بالزحف إلى سريرك في منتصف الليل، فإن الأطفال الذين لا يريدون النوم بمفردهم يمكن أن يكونوا مثابرين، لكن هناك بعض الأشياء التي يمكنك القيام بها لاستعادة سريرك إذا سئمت من المشاركة وفقا لموقع raisingchildren.

- اجعل غرفة النوم آمنة

- فحص السلامة من غرفة النوم سيُساعد على منع وقوع الحوادث على سبيل المثال:

قم بتثبيت أقفال أمان على النوافذ، بحيث يمكن فتح النافذة قليلاً فقط.

كما عليك أن تتأكد من أن الفجوة ليست كبيرة بما يكفي ليتسلّقها طفلك.

- تأكد من أن الأجهزة الكهربائية السخانات أو أثناء النهار، فاحتفظ بهذه الأشياء خارج غرفة النوم ليلاً.

- ثبت الأثاث أو الأشياء الثقيلة الأخرى بالحائط باستخدام الأقواس حتى لا تقع على طفلك.

- حافظ على مخاطر الاختناق عن غرفة النوم، على سبيل المثال، زيوت التدليك أو العلاج العطري أو الأدوية أو سوائل التنظيف.

- خذ أي شيء يمكن لطفلك أن يتسلق عليه ، مثل الكراسي والسلالم.

- اختيار السرير.

عندما تنقل طفلك من سرير إلى آخر، يكون لديك بعض الخيارات:

- ضعي مرتبة سرير أطفال مفرد على الأرض، بدلًا من نقل طفلك مباشرة إلى السرير هذا يقلل من خطر سقوط طفلك من السرير والإصابة، قد يشعر طفلك بالأمان أيضًا.

- ابدأ بسرير طفل صغير عادة ما تكون أسرّة الأطفال الصغار بنفس حجم أسرة الأطفال، وبعض أسرة الأطفال تتحول إلى أسرّة للأطفال الصغار، إنها تقلل من خطر سقوط طفلك من السرير وإصابته.

- استخدم سريرًا واحدًا من مزايا السرير الفردي أنه يدوم لفترة طويلة ، على الرغم من أن السرير الفردي يزيد من خطر الإصابة من السقوط.

الانتقال بأمان من سرير إلى آخر

احتياطات بسيطة في الحفاظ على سلامة طفلك

- اختر مرتبة صلبة إلى حد ما.

- احتفظ بالسرير أو المرتبة على الأرض بعيدًا عن الجدران لتقليل مخاطر الاختناق.

- احتفظ بالوسائد بعيدًا عن السرير للأطفال أقل من عامين - فالوسائد تشكل خطر الاختناق للأطفال الصغار .

- إذا اخترت سريرًا فرديًا، فاستخدمي سكك السرير لمنع طفلك من السقوط من السرير.

- تجنب وضع البطانيات الثقيلة أو الألحفة في السرير.

كيف تساعدين طفلك على الاستقرار في السرير الجديد؟

- اخبر طفلك بمدى فخرك بعد كل شيء ، يعد الانتقال إلى السرير خطوة مثيرة نحو أن تكون طفلاً كبيرًا!

- أخبر طفلك بكل شيء عن خطط إعداد السرير الجديد - وتأكد من أنه يعلم أنه سيكون ممتعًا.

- اطلب من طفلك مساعدتك في إعداد السرير الجديد إذا بدت فكرة ممتعة، اصطحب طفلك للتسوق لاختيار السرير أو الفراش.

استخدام روتين ما قبل النوم للمساعدة في الانتقال من سرير إلى آخر بشكل جيد

- احصل على "وقت هادئ" قبل النوم، وقم بتجميع الألعاب وتجهيز غرفة النوم كمكان للراحة الهادئة، بدلاً من مكان مثير للإعجاب.

- شجع طفلك على الصعود إلى السرير إن أمكن.

- دعي طفلك يأخذ بطانية من سريره القديم، قد يساعد ذلك طفلك على الشعور بمزيد من الأمان والراحة.