الأحد 28 نوفمبر 2021
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الدين لله

«روضة النعيم» تنظم مجلسها العلمي الأسبوعي بالحُسين

روضة النعيم
روضة النعيم

أعلنت مؤسسة "روضة النعيم" للدراسات الإسلامية والصوفية بالحُسين، اليوم الأحد، عن تنظيم مجلسها العلمي الأسبوعي، بمشاركة عدد من الدعاة والعلماء التابعين للمؤسسة، وفي مقدمتهم الداعية الجزائري زهير قزان، والداعية اليمني الشيخ عبدالله الجفري، حيث سيتم تنظيم خامس الجلسات العلمية لشرح كتاب الجامع للشيخ خليل بن إسحاق الجندي، ويتم بث الفعاليات إلكترونيًا عبر الصفحة الرسمية لمؤسسة "روضة النعيم".

ويشارك في الفعاليات التي تنظمها المؤسسة عدد من علماء وشيوخ التصوف الإسلامي من اليمن والجزائر والمغرب والعديد من الدول الأخرى، أمثال الشيخ عبدالله الجفري، والشيخ محمد الأزهري، وغيرهم من العلماء والشيوخ الذين يشاركون دائمًا في هذه الفعاليات التي تُعقد بصفة دائمة داخل مؤسسة روضة "النعيم" لدراسات وعلوم التصوف الإسلامي. 

وتنظم مؤسسة "روضة النعيم" التي يترأسها الداعية اليمني الحبيب علي الجفري، العديد من الدروس العلمية والدينية والصوفية، بشكل ثابت طوال أيام الأسبوع، حيث يتابع الدروس العلمية طلاب من مختلف الجنسيات والدول مثل "اليمن وباكستان، وماليزيا، وإندونيسيا، وألمانيا"، ودول أخرى، وكذلك طلاب الأزهر الشريف، حيث يشاركون كثيرًا في هذه المجالس العلمية التي تُقام بمشاركة كبار العلماء. 

الجفري قزمان روضة النعيم تنظم مجلسها العلمى

رئيس التحرير

وائل لطفي

فى ذكر المثقف المحبط

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