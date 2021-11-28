برلمانى يطالب بإطلاق اسم الراحل «أحمد زيدان» على أحد شوارع الساحل

طلب النائب محمد عبدالرحمن راضي، نائب الساحل، أن يتم إطلاق اسم النائب المرحوم أحمد زيدان على أحد المنشآت الحكومية أو الشوارع بقسم الساحل محل إقامته ودائرته الانتخابية.

جاء ذلك خلال كلمة النائب أثناء الجلسة العامة للمجلس والتي تنعي النائب أحمد زيدان.

ونعى مجلس النواب خلال جلسته العامة المنعقدة الآن برئاسة المستشار أحمد سعد الدين، النائب أحمد محمد زيدان الدمرداش ووقف المجلس دقيقة حداد وتمت قراءة الفاتحة من قبل النواب، ترحما عليه.

وكان المستشار أحمد سعد الدين وكيل أول المجلس خلال الجلسة العامة المنعقدة الآن برئاسته، أعلن أنه قد ورد للأمانة العامة للمجلس خطاب ورسالة من اللواء محمود توفيق وزير الداخلية يفيد من خلالها بوفاة النائب أحمد محمد زيدان الدمرداش النائب عن قطاع القاهرة الكبري وجنوب ووسط الدلتا عن حزب حماة الوطن، ومنح سعد الدين الكلمة للمذيع الداخلي لسرد رسالة وزير الداخلية على أعضاء المجلس وتم إعلان خلو مكانه.

وتوفى النائب أحمد زيدان، عضو لجنة الاتصالات بمجلس النواب، وعضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين عن عمر يناهز الـ 34 عاما، بسبب وعكة صحية نقل على إثرها إلى الرعاية الصحية بإحدى مستشفيات القاهرة.

ويعد النائب أحمد زيدان من مواليد 1987 م، تخرج زيدان، من كلية الاقتصاد والعلوم السياسية جامعة القاهرة عام 2009، وتخصص علوم سياسية، وهو أول طالب في تاريخ كلية الاقتصاد والعلوم السياسية يتولى منصب رئيس اتحاد الطلاب، وهو مقيد بالفرقة الأولى، عام 2006.

واعتبر النائب أحمد زيدان عام 2016 هو عام الشباب المصري، موضحا أن أكبر دليل على تحركات الشباب ووعيهم السياسي هو مشاركتهم في مجلس النواب، وفوز 60 نائبا تتراوح أعمارهم من 25- 35 عاما، حيث عين نائبا بالفصل التشريعي الأول لبرلمان 2021.