الحكم في دعوى حظر تطبيق «تيك توك» بمصر 26 ديسمبر

قررت محكمة القضاء الإداري، اليوم الأحد، تأجيل نظر الدعوى المطالبة بوقف تطبيق "تيك توك" بسبب ترويجه مقاطع البلطجة والعنف والتنمر، لجلسة 26 ديسمبر، للحكم.

وطالبت الدعوى، التي حملت رقم 45923 لسنة 74 قضائية، بوقف تنفيذ قرار جهة الإدارة السلبي بالامتناع عن وقف وحظر وحجب موقع "تيك توك"، عن شبكة الإنترنت داخل مصر، كما طالبت شركتي "جوجل" و"آبل"، بحذف التطبيق من متاجرهما، سواء "جوجل بلاي"، أو "آبل ستور" في مصر، مع ما يترتب على ذلك من آثار منها حظر وحجب جميع المواقع والروابط الإلكترونية التي تعرض إعلانات التطبيق.

وقالت الدعوى المقامة من وليد التميمي، وحميدو جميل، المحامين، إن "تيك توك" يروج لمقاطع العُري والإباحية والبلطجة والعنف والتنمر في المجتمع، بل أصبح منفذًا لتجارة المواد المخدرة، وتجارة العملة، ما يؤثر بشكل سلبي على المجتمع خاصة الأطفال والشباب.

وأضافت أن كثيرًا من الفتيات لجأن إلى العُري وتصوير فيديوهات لهن تحرض على الفسق، لتحقيق أكبر نسبة انتشار وشهرة على منصات السوشيال ميديا.

تعريف تطبيق “التيك توك”

وبالنسبة لتعريف تطبيق الفيسبوك فإن الكثير من الناس يظنون أن تيك توك خاص بفيديوهات ميوزكلي فقط، والتي يتم فيها تسجيل فيديوهات تحريك الشفاه والحركات على مقاطع من الأغاني الشهيرة.

وكان بالفعل يوجد تطبيق اسمه ميوزكلي، وكان خاصاً بهذا النوع من الفيديوهات، الذي سنتطرق له عندما نتحدث عن مراحل تطور تطبيق تيك توك نفسه.

"تيك توك" هو عبارة عن تطبيق تسجيل فيديوهات قصيرة مدتها لا تزيد على 15 ثانية، بحيث يمكن لأي شخص تسجيل هذه الفيديوهات بكاميرا الهاتف الخاصة به.

ويروج التطبيق هذه الفيديوهات إلى المستخدمين الآخرين الذين يتابعون هذا الشخص، أو باستخدام الخوارزميات الخاصة بالتطبيق، والتي سنتحدث عنها بتفصيل أكثر لأنها أحد اسرار نجاح "تيك توك".