ماكرون ولوبان يتصدران استطلاعات الرأى بالانتخابات الرئاسية الفرنسية

أظهر استطلاع للرأى أن الرئيس إيمانويل ماكرون وزعيمة اليمين المتطرف فى فرنسا مارين لوبان سيظلان في المقدمة، إذا ما أجريت الانتخابات الرئاسية يوم الأحد، فى حين تراجع إريك زيور تراجعًا طفيفًا.

ووفقًا لاستطلاع أجرته مؤسسة إيفوب لصالح جورنال دو ديمانش وراديو سود نُشر اليوم الأحد، سوف يفوز الرئيس المنتهية ولايته بنسبة 25% (مستقر) في الجولة الأولى ضد مرشحي اليمين المحافظ كزافييه برتراند، أو ميشيل بارنييه، أو فاليري بيكريس وبنسبة 28% ضد إريك سيوتي أو فيليب جوفين.

سيصوت أعضاء حزب الجمهوريين لاختيار أحد المرشحين الخمسة في المؤتمر المقرر عقده في الفترة ما بين الأول و الرابع من ديسمبر القادم، و فى جميع الحالات فإن النسبة التى ستحصل عليها مرشحة الجبهة الوطنية مارين لوبان تظل ثابتة ما بين 19 لـ 20% بزيادة ثلاث نقاط مئوية منذ بداية الشهر الجارى سيحصل إريك زيمور على نسبة تترواح ما بين 14 لـ 15% أى بتراجع نقطتين لثلاث نقاط.

ومن بين المرشحين اليمينيين المحتملين، سيحصل كزافييه برتراند على 13% (مستقر)، بينما سيحصل كل من ميشيل بارنييه وفاليري بيكريس على 10% فى حين سيحصل إريك سيوتي على 6% وفيليب جوفين على 3%.

وفيما يتعلق بمرشحى اليسار، فمن المتوقع أن تحتفظ عمدة باريس آن هيدالجو بنسبة 6% فى حين تذبذب نسبة جان لوك ميلينشون ما بين 7.5 و8.5% يليه يانيك جادوت التي تتراوح نسبته ما بين 6.5 و7.5%.

وفى حال تواجه ماكرون ولوبان فى الجولة الثانية، يحصل الرئيس الحالي على 54% مقابل 46% لمرشح اليمين المتطرف، أى بخسارة نحو نقطتين مئويتين عن الاستطلاع السابق.

ويشار إلى أن نوايا التصويت لا تشكل تنبؤًا بنتيجة الاقتراع وأنها فقط تعطى مؤشرًا على توازن القوى والديناميات يوم إجراء الدراسة الاستقصائية.

وتم إجراء استطلاع على عينة من 1.351 شخص مسجلين في القوائم الانتخابية، مستخلصة من عينة من 5101 شخص، يمثلون السكان الفرنسيين البالغين من العمر 18 عامًا فما فوق.