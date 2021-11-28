طلاب «تعليم القاهرة» يحتفلون باليوم العالمي للطفل بـ«خيالة الشرطة»

نظمت وزارة الداخلية، قطاع حقوق الإنسان بالتعاون مع مديرية التربية والتعليم بالقاهرة، زيارة إلى إدارة خيالة شرطة القاهرة في إطار الاحتفال باليوم العالمي للطفل.

وشارك بالزيارة طلبة إدارات الوايلي، الزاوية، حدائق القبة، الشرابية برعاية محمد عطية مدير المديرية، وتحت إشراف مديري عموم الإدارات المشاركة والشئون التنفيذية والعلاقات العامة والتربية الاجتماعية.

واستقبل ضباط حقوق الإنسان بقيادة اللواء محمد كلبوش، مساعد مدير الأمن للأفراد، الطلبة بالورود والأعلام وتضمنت الزيارة إحتفالية لبعض العروض المتميزة التي أبهرت جميع الطلاب ومنها:

1-عرض الكلاب والحراسة والذى يستطيع التعرف على المتهمين أينما كانوا.

2- عرض المهر والمجموعات وتداخل الخيول مع بعضهم البعض مع الموسيقى العسكرية، ما شكل مناخا رائعاً من السعادة والبهجة على قلوبهم النقية.

3- عرض الكلية وظهور التناغم في محاولة استخدام الرمح لإصابة الهدف من على ظهر الحصان، ثم امتطى الطلبة الخيل بمساعدة ضباط الشرطة الذين شاركوا لهم مراحل ركوب الخيل.

4- استمتع الطلاب بركوب الخيل

وكانت المفاجأة فى نهاية الزيارة بحضور اللواء مساعد مدير أمن القاهرة، والذى قام بالترحيب بالطلاب وأعرب عن مدى سعادته بتواجدهم وحثهم على تكرار مثل هذه الزيارة لبث روح الولاء والانتماء فى نفوسهم.