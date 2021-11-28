الأحد 28 نوفمبر 2021
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

اقتصاد

بدء الجمعية العامة لاختيار مجلس إدار جديد لنادي مصر للألومنيوم

مجلس إدار جديد لنادي
مجلس إدار جديد لنادي مصر للألومنيوم

تعقد اليوم الأحد، الجمعية العامة لنادي مصر للألومنيوم، وذلك لاختيار مجلس إدارة جديد.

ودعا المهندس محمود علي أحمد سالم - العضو المنتدب التنفيذي لشركة مصر للألومنيوم، والمرشح لرئاسة مجلس ادارة نادي الألومنيوم الرياضي، أعضاء الجمعية العمومية لنادي الألومنيوم الرياضي للمشاركة بكثافة وبقوة في صياغة مستقبل ناديهم من خلال انتخاب مجلس إدارة جديد.
ولفت إلى أن الحضور المكثف يرسم صورة حضارية لنادي شركة مصر للألومنيوم، ويؤكد حرص أعضائه علي المشاركة بقوة في صياغة مستقبله والحفاظ علي استقراره، من خلال اختيار مجلس موحد ومتفاهم ومتجانس ومتكامل يعلي مصالح النادي على المصالح والطموحات الشخصية.
وأشار إلى أن المشاركة بإيجابية وفاعلية، ستبرهن على حرص وتأكيد دعم وتأييد القائمة الكاملة التي يقودها المهندس محمود سالم من أجل استقرار نادي الألومنيوم، واستعادة مسيرة الإنجازات والبطولات وتحقيق النهضة الشاملة على صعيد الخدمات والبطولات، بما يتوافق مع طموحات أعضاء الجمعية العمومية لنادي الألومنيوم الرياضي وجماهيره فى جنوب الصعيد وفى أفرع الشركة المختلفة.
ونوه بأنه توجد ثلاث صناديق انتخابية في الصالة المغطاة بالنادي، مع ضرورة حضور الناخبين بأصل بطاقة الرقم القومي، وانتخاب القائمة الموحدة بالكامل والتي ‏تضم مجلس إدارة نادي الألومنيوم الجديد.

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وائل لطفي

فى ذكر المثقف المحبط

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