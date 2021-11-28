«الشيخ زايد» للكتاب بفرع الترجمة تعلن قائمة المؤهلين للجائزة

أعلنت جائزة (الشيخ زايد) للكتاب في مركز أبوظبي للغة العربية التابع لدائرة الثقافة والسياحة بأبوظبي، قائمة المؤهلين للفوز و التي ضمت أعمالا مترجمة عن اللغات العربية والإنجليزية والفرنسية، تنتمي لكل من مصر والسعودية وسوريا والعراق والمغرب وتونس، و اختارت الجائزة 10 كتب من بين 148 عملاً مترشحاً لعام 2021-2022.

وأفادت وكالة الأنباء الإماراتية (وام)، بأن الأعمال الإنجليزية المترجمة إلى اللغة العربية ، قد استحوذت على العدد الأعلى من عناوين القائمة الطويلة بواقع 6 ترشيحات.

وتضمنت القائمة الطويلة لفرع الترجمة أيضاً 3 أعمال باللغة الفرنسية المترجمة إلى اللغة العربية، كما شملت القائمة عملاً واحداً باللغة العربية ترجم إلى اللغة الإنجليزية، وسيتم الإعلان خلال الفترة المقبلة، عن عناوين القوائم الطويلة لترشيحات الجائزة في الفروع الأخرى.

جدير بالذكر أن جائزة الشيخ زايد للكتاب تُكرم الإنجازاتِ المتميزة للمبدعين والمفكرين في مجالات الأدب والفنون والعلوم الإنسانية باللغة العربية واللغات الأخرى، وتوفّر فرصاً جديدة للكتّاب الناطقين باللغة العربية، كما تُكرّم المؤلفين الذين يكتبون عن الثقافة والحضارة العربية باللغات الإنجليزية والفرنسية والألمانية، والإيطالية، والإسبانية، والروسية.

وكانت أعلنت جائزة الشيخ زايد للكتاب في مركز أبوظبي للغة العربية التابع لدائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي، عن القائمتين الطويلتين المؤهلتين للجائزة في فرعي المؤلف الشاب وأدب الطفل والناشئة، وذلك للدورة السادسة عشرة لعام 2021-2022، التي تبدأ من خلالها المرحلة الثانية لمجريات الجائزة، وتعمل خلالها لجان التحكيم على التقييم الشامل لجميع العناوين المدرجة في القوائم الطويلة.