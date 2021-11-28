الأحد 28 نوفمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

محافظ بورسعيد يستقبل سفير دولة بنما بالقاهرة

اللواء عادل الغضبان
اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد

استقبل اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، اليوم الأحد، السفير إليخاندرو ميندوزا سفير دولة بنما بالقاهرة، فى إطار توطيد العلاقات بين البلدين.

وعبر اللواء عادل الغضبان، عن سعادته بزيارة سفير دولة بنما لمدينة بورسعيد، والتى تشهد فترة مليئة بالإنجازات والتنمية فى تاريخها، مؤكدًا أن هذه الزيارة تدعم روابط الصلة بين دولة مصر وبنما.

ومن جانبه، أعرب سفير دولة بنما، عن بالغ تقديره وسعادته لحسن الاستقبال، مؤكدا امتنانه لزيارة هذه المدينة التاريخية الجميلة، لافتًا إلى ان هناك علاقات طيبة تجمع بين بلاده ومصر، وأن دولته حريصة على تقوية روابط الصلة مع دولة مصر، وأشاد بما شهدته الدولة المصرية من إنجازات ومشروعات عملاقة فى إطار تحقيق التنمية الشاملة، والتى كان لمحافظة بورسعيد نصيب كبير من هذه التنمية، التى جعلتها فى مصاف المدن.

الدولة محافظ مدينة علاقات سعيد هنأ عادل الأحد اليوم على

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وائل لطفي

فى ذكر المثقف المحبط

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