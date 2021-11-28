الأحد 28 نوفمبر 2021
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

انطلاق ورشة عمل «القيادة المؤثرة والإدارة الفعالة» بجامعة أسيوط

ورشة عمل القيادة
ورشة عمل القيادة المؤثرة والإدارة الفعالة

شهدت جامعة أسيوط، اليوم، انطلاق فعاليات ورشة عمل فى مجال القيادة المؤثرة والإدارة الفعالة للعاملين بمختلف ادارات جامعة أسيوط والذى تنظمه الإدارة المركزية للموارد البشرية والإدارة العامة لإدارة وتنمية المواهب وذلك لمديرى الإدارات بقطاعات الجامعة المختلفة والذى يمتد خلال الفترة من 28 الي 30 من نوفمبر الجاري.

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 ورشة عمل القيادة المؤثرة والإدارة الفعالة

وذلك تحت رعاية الدكتور طارق الجمال رئيس جامعة أسيوط وبحضور الاستاذ مصطفي حسن أمين الجامعة المساعد، والاستاذ محمود يونس رئيس الادارة المركزية للموارد البشرية، والاستاذ خالد عمران مدير عام ادارة و تنمية المواهب، وبمشاركة لفيف من مديري ادارات الجامعة.

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 ورشة عمل القيادة المؤثرة والإدارة الفعالة

وخلال الافتتاح أشار مصطفى حسن إلى أن ورشة العمل تأتى فى إطار خطة الجامعة لتطوير المهارات القيادية والإشرافية فى مختلف إدارات الجامعة والوقوف على أحدث المستجدات والأساليب الفعالة لإدارة الأزمات والتغلب على أصعب المشكلات، واعداد قيادات جديدة قادرة علي اتمام مسيرة العمل بالجامعة بتميز واقتدار.

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 ورشة عمل القيادة المؤثرة والإدارة الفعالة

ومن جانبه أوضح محمود يونس أن الورشة تهدف إلى إكساب المديرين المشاركين فنون الإدارة و كيفية التعامل مع الآخرين، كيفية التأثير فى الآخرين والتعرف على أنماط وسلوكيات القيادة الإدارية وكيفية تنمية مهارات العاملين وتعزيز الإمكانات القيادية لكل العاملين.

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 ورشة عمل القيادة المؤثرة والإدارة الفعالة

وفي سياق متصل أشار خالد عمران إلى أن الورشة تمتد علي مدار 3 أيام وتناقش العديد من المحاور أهمها إدارة التغيير (مجالاته ومراحله والقوة المؤثرة في إحداث التغيير ومقاومة التغيير) للدكتور أحمد سيد سباعي كلية التجارة، المهارات السلوكية (القيادة والسلوك الانساني والدافعية والتحفيز)، المهارات القيادية وسلوك القائد الفعال للدكتور محمد مصطفي حمد كلية التربية، مناقشات في قانون الخدمة المدنية للاستاذ مصطفي حسن علي امين الجامعة المساعد، الوظائف القيادية في ضوء احكام قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016م، التفكير الابتكاري في حل المشكلات واتخاذ القرار ودور الابداع والابتكار في تطوير اداء المنظمات للاستاذ الدكتور سعودي محمد حسن وكيل كلية الخدمة الاجتماعية.

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 ورشة عمل القيادة المؤثرة والإدارة الفعالة
اسيوط جديدة المركزى العاملين مختلفة تطوير ورشه عمل رئيس جامعة رئيس جامعة أسيوط الدكتور طارق الجمال جامعة أسيوط الإدارة المركزية إنطلاق فعاليات

رئيس التحرير

وائل لطفي

فى ذكر المثقف المحبط

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