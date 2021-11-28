الأحد 28 نوفمبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

تقارير ومتابعات

حار نهارا وبارد ليلا وتحذيرات من الشبورة.. حالة الطقس خلال الأيام المقبلة

شبورة
شبورة

يبحث العديد من المواطنين عن حالة الطقس خلال الفترة المقبلة، وقد أعلنت هيئة الارصاد الجوية غن حالة الطقس وقالت في بيان صحفي لها إن الطقس غدا، يكون حار على القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء وجنوب البلاد، مائل للحرارة على السواحل الشمالية نهارا.

اما في الليل تكون حالة الطقس مائلة للبرودة على كافة الأنحاء.

 

تفاصيل حالة الطقس في مصر

وقالت هيئة الأرصاد الجوية خلال بيانها اليوم الأحد، عن حالة الطقس أنها تحذر المواطنين من الشبورة المائية صباحا على الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد علي أن تكون  شوائب عالقة نهارا على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد.

وأعلنت هيئة الأرصاد الجوية عن درجات الحرارة خلال الثلاث أيام المقبلة .

حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة اليوم الاحد 

درجات الحرارة اليوم الأحد ٢٨ نوفمبر تكون على القاهرة والوجه البحرى 30 درجة والصغرى 18، وعلى السواحل الشمالية 28 درجة والصغرى 17، وعلى جنوب سيناء 31 درجة والصغرى 19، وعلى شمال الصعيد 30 درجة والصغرى 15، وعلى جنوب الصعيد 33 درجة والصغرى 16 درجة.

 

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اما غدا الاثنين 29 نوفمبر حسبما أعلنت هيئة الارصاد الجوية فإن على القاهرة والوجه البحرى 32 درجة والصغرى 18، وعلى السواحل الشمالية 29 درجة والصغرى 20، وعلى جنوب سيناء 32 درجة والصغرى 20، وعلى شمال الصعيد 33 درجة والصغرى 15، وعلى جنوب الصعيد 35 درجة والصغرى 16 درجة.

أما  الثلاثاء 30 نوفمبر تكون درجات الحرارة على القاهرة والوجه البحرى 28 درجة والصغرى 17، وعلى السواحل الشمالية 24 درجة والصغرى 16، وعلى جنوب سيناء 31 درجة والصغرى 19، وعلى شمال الصعيد 31 درجة والصغرى 14، وعلى جنوب الصعيد 35 درجة والصغرى 15 درجة

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وائل لطفي

فى ذكر المثقف المحبط

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