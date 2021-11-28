الأحد 28 نوفمبر 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

بعد قليل.. محاكمة 189 متهما بينهم 11 موظفا بالتأمينات الاجتماعية بالزقازيق

محاكمة
محاكمة

تنظر محكمة جنايات الزقازيق بالشرقية برئاسة المستشار سامى عبد الحليم غنيم، اليوم الأحد، محاكمة 189 متهما بينهم 11 موظفا بالتأمينات الاجتماعية بالزقازيق.

تعود أحداث القضية رقم 6069 لسنة 2021 جنايات قسم ثان الزقازيق، والمقيدة رقم 7 لسنة 2021 حصر تحقيق أموال عامة المنصورة، عندما أحال المستشار السيد الحسينى،  المحامى العام لنيابة الأموال العامة استئناف المنصورة، 189 شخصا بينهم 11 موظفا بمكتب التأمينات الاجتماعية بالزقازيق، لمحكمة الجنايات.

تبين من أمر الإحالة قيام المتهمين من الأول إلى الحادى عشر بصفتهم موظفين عموميين موظفى بمكتب التأمينات بالزقازيق ومسئولة إدخال ومراجعة البيانات على منظومة الحاسب الآلى فى الفترة من عام 2009 إلى 2017 ، سهلوا للمتهمين من 14 وحتى 189  بغير وجه حق وبنية التملك على أموال تقدر ب7 ملايين جنيه وهى أموال مملوكة لجهة عملهم، بأن اصطنعوا  استمارات اشتراك مؤمن عليه وإخطار انتهاء اشتراك مؤمن عليه س1 وس6،  للمتهمين من 14 وحتى 189 يفيد استحقاقهم لصرف مبالغ معاشات من صندوق التأمين الاجتماعى للعاملين بقطاع الأعمال العام والخاص التابع لجهة عملهم.

وتمكنوا بتلك الوسيلة من صرف تلك المبالغ، وقد ارتبطت تلك الجريمة بجريمة تزوير فى محررات رسمية والكترونية واستعمالها ارتباطا لا يقبل التجزئة، وأفادت تحريات الرقابة الإدارية صحة الواقعة وقيام المتهمين بارتكاب الواقعة، وتم إحالتهم من قبل النيابة العامة إلى محكمة الجنايات‪.

 

 

محكمة جنايات الزقازيق الاموال العامة محكمة الجنايات محررات رسميه نيابة الأموال العامة استئناف المنصورة التأمينات الاجتماعية

رئيس التحرير

وائل لطفي

فى ذكر المثقف المحبط

الأكثر قراءة

بلاغ جديد للنائب العام ضد مها أحمد يطالب بإحالتها لمستشفى الأمراض العقلية

«الصحة العالمية» تكشف أسباب ظهور متحور «أوميكرون»

تفاصيل حالة الطقس فى مصر اليوم الأحد 28-11-2021

«عصام» يطلب DNA لجنين زوجته: «حيواناتي المنوية ميتة»

وقف الطيران المباشر مع جنوب إفريقيا.. وتشديد الإجراءات للقادمين من 7 دول

«الري»: منظومة للرَّصد الآلي للمراقبة والتحكم في تشغيل الآبار الجوفية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.أحمد الخميسى

أصل «الخناقة»

ماجد حبته

مدارس الصندوق السيادى

مؤمن المحمدي

المنتمى

حسين دعسة

«حانوكا» هرتزوغ.. انتفاضة فلسطينية من الخليل!

د.كريمة الحفناوى

اليوم العالمى لمكافحة العنف ضد المرأة

عفاف السيد

كلما رفعنا رءوسنا داس «شيخ» على أعناقنا

محمد نجم

السياحة المصرية تدفع معدل الاقتصاد لأسرع معدل نمو فى 20 عامًا

سمر عادل

الكوميسا.. أى بيئة اقتصادية تطمح إليها؟

صور

عرض فيلم «بنات عبدالرحمن» بمهرجان القاهرة السينمائي

نجوم الفن يضيئون ليالي «القاهرة السينمائي»

إطلالات الفنانين على «رد كاربت» مهرجان القاهرة السينمائى

محطة تل أبيب

المزيد

إسرائيل تتخذ إجراءات جديدة لمواجهة سلالة «أوميكرون»

فلسطين: زيارة رئيس إسرائيل للحرم الإبراهيمي في عيد الأنوار استفزاز لمشاعر المسلمين

هاآرتس: احتفال رئيس إسرائيل بعيد الأنوار في الحرم الإبراهيمي شرعنة رسمية للظلم