السعودية تعلق الرحلات من وإلى 7 دول إفريقية

أكدت وزارة الداخلية السعودية، تعليق الرحلات الجوية من وإلى 7 دول إفريقية بسبب متحور كورونا الجديد "أوميكرون".

وذكرت قناة الإخبارية السعودية، في نبأ عاجل اليوم الأحد، أن الدول السبع هي مالاوي وزامبيا ومدغشقر وأنجولا وسيشل وموريشيوس وجزر القمر، دون الإشارة إلى المزيد من التفاصيل.

وكانت منظمة الصحة العالمية، أعلنت في وقت سابق التعامل مع المتحور الجديد "أوميكرون" بوصفه "مبعث قلق".

وفي سياق متصل، سجلت السعودية 29 إصابة جديدة بكورونا ووفاة شخصين و40 حالة تعافٍ بعد إعطاء أكثر من 247 مليون جرعة لقاح.

وأعلنت وزارة الصحة السعودية في بيان لها أمس السبت، عن ارتفاع إجمالي الإصابات بفيروس "كورونا" المستجد (كوفيد-19) في المملكة إلى 549671 حالة مؤكدة، بزيادة 29 إصابة عن المسجلة أمس.

وتم تسجيل 40 حالة تعافٍ جديدة، لترتفع الحالات الإجمالية للتعافي إلى 538824 حالة، (98% من إجمالي الإصابات المسجلة).

كما أعلنت الوزارة عن تسجيل حالتي وفاة جديدة، ليصل عدد الوفيات الكلي إلى 8832 حالة وفاة.

كما أعلنت المملكة العربية السعودية، السماح بدخول المسافرين من جميع الدول بعد تلقي جرعة من لقاح فيروس كورونا بالمملكة، بدءًا من السبت المقبل.

وقال مصدر مسؤول في وزارة الداخلية السعودية، في بيان، مساء اليوم، إنه تقرر السماح بالقدوم المباشر من جميع الدول، لكل من تلقى جرعة واحدة من اللقاح داخل السعودية اعتبارًا من 4 ديسمبر المقبل، مع تطبيق إجراءات الحجر الصحي المؤسسي عليهم لمدة ثلاثة أيام، حسب وكالة الأنباء السعودية.

وأوصت الوزارة أن هذا الأمر يأتي إشارة إلى ما سبق الإعلان عنه بشأن تعليق القدوم المباشر مؤقتًا من بعض الدول إلى السعودية، الذي يستلزم قضاء 14 يومًا خارجها قبل الدخول، لأسباب تتعلق بتفشي جائحة كورونا.

وأكدت الداخلية السعودية أن هذا القرار جاء بناءً على المتابعة المستمرة للوضع الوبائي، وما رفعته الجهات الصحية المختصة في المملكة عن تطورات جائحة كورنا، ومدى استقرار الوضع الوبائي في عدد من الدول.