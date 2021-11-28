الأحد 28 نوفمبر 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

فن

يشبه الوثائقيات.. عرض «107 أمهات» بمهرجان القاهرة السينمائي اليوم

١٠٧ أمهات
١٠٧ أمهات

يعرض اليوم، لأول مرة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، فيلم "107 أمهات"، ضمن المسابقة الدولية في الدورة الـ 43 لمهرجان القاهرة السينمائي الدولي.

فيلم "107 أمهات" من إخراج بيتر كيريكس، وإنتاج سلوفاكيا، جمهورية التشيك، أوكرانيا، ويتمير الفيلم بأنه يشبه الأفلام الوثائقية من حيث الشكل، وهو ما يشكل نقطة قوته.

الفيلم يحكي عن تجربة عدد من النساء في إصلاحية واللاتي أنجب منهمن عدد كبير أبنائهن هناك، حيث يمكنهن الاحتفاظ بهم إلى أن يبلغ الطفل 3 سنوات. يمزج المخرج في طريقة سرده للأحداث بين العناصر الوثائقية والخيال، مما يضفي عليها مصداقية غير مسبوقة.

يبدأ عرض الفيلم الذي تبلغ مدته 93 دقيقية، في الساعة الـ 3:30 مساء بالمسرح الكبير، ومن المقرر أن تعقبه مناقشة، وسيكون عرضه الثاني غدا الاثنين الساعة 7:30 مساء في سينما الزمالك 1.

الزمالك أوكرانيا مهرجان فيلم طفل السينمائي الاثنين أفريقيا المسرح نساء الزمال أفلام مسابقة

رئيس التحرير

وائل لطفي

فى ذكر المثقف المحبط

الأكثر قراءة

بلاغ جديد للنائب العام ضد مها أحمد يطالب بإحالتها لمستشفى الأمراض العقلية

«الصحة العالمية» تكشف أسباب ظهور متحور «أوميكرون»

تفاصيل حالة الطقس فى مصر اليوم الأحد 28-11-2021

«عصام» يطلب DNA لجنين زوجته: «حيواناتي المنوية ميتة»

وقف الطيران المباشر مع جنوب إفريقيا.. وتشديد الإجراءات للقادمين من 7 دول

«الري»: منظومة للرَّصد الآلي للمراقبة والتحكم في تشغيل الآبار الجوفية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.أحمد الخميسى

أصل «الخناقة»

ماجد حبته

مدارس الصندوق السيادى

مؤمن المحمدي

المنتمى

حسين دعسة

«حانوكا» هرتزوغ.. انتفاضة فلسطينية من الخليل!

د.كريمة الحفناوى

اليوم العالمى لمكافحة العنف ضد المرأة

عفاف السيد

كلما رفعنا رءوسنا داس «شيخ» على أعناقنا

محمد نجم

السياحة المصرية تدفع معدل الاقتصاد لأسرع معدل نمو فى 20 عامًا

سمر عادل

الكوميسا.. أى بيئة اقتصادية تطمح إليها؟

صور

عرض فيلم «بنات عبدالرحمن» بمهرجان القاهرة السينمائي

نجوم الفن يضيئون ليالي «القاهرة السينمائي»

إطلالات الفنانين على «رد كاربت» مهرجان القاهرة السينمائى

محطة تل أبيب

المزيد

إسرائيل تتخذ إجراءات جديدة لمواجهة سلالة «أوميكرون»

فلسطين: زيارة رئيس إسرائيل للحرم الإبراهيمي في عيد الأنوار استفزاز لمشاعر المسلمين

هاآرتس: احتفال رئيس إسرائيل بعيد الأنوار في الحرم الإبراهيمي شرعنة رسمية للظلم