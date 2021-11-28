أسعار اللحوم اليوم الأحد.. الكندوز يبدأ من 140 جنيه والضأن يسجل 170

شهدت أسعار اللحوم استقرارًا اليوم الأحد في الأسواق، حيث تراوح "الكندوز "بين 145 إلى 165 جنيها، وسجل الكيلو في بعض المناطق 140 جنيه، وتراوح سعر كيلو المفروم بين 130- 160 جنيه، وأن هذه الأسعار قد تشهد بعض الفروق الطفيفة بين سوق إلى آخر ومن منطقة إلى منطقة أخرى، وكذلك بحسب نوع وقطعية اللحوم.

أسعار اللحوم اليوم الأحد

وسجل أسعار السجق البلدى في السوق المصرية من 120-140 جنيه، أما أسعار كباب الحلة وهي قطعية تفضلها بعض الأسر المصرية تتراوح بين 140-160 جنيه للكيلو.

وتراوحت أسعار الكبدة الكندوز بين 145-170 جنيها للكيلو، والاستيك والبفتيك 130-160 جنيها للكيلو.

وفيما يتعلق بأسعار اللحوم الضأن ارتفعت إلى مستويات تتراوح بين 150-170 جنيها، وتراوح سعر الكبدة الضأن بين 140-170 جنيها، وسجل سعر اللحوم الجملي بين 100-120 جنيها للكيلو.

وأكد المهندس مصطفى الصياد نائب وزير الزراعة للثروة الحيوانية والداجنة أن وزارة الزراعة ستطرح مرحله تمويل لمشروع البتلو الأسبوع المقبل، بالتنسيق مع البنك الزراعي بفائدة ميسرة لاتزيد عن 5% وفقًا لمبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي بتمويل من البنك المركزي ليستفيد منها صغار المربين وجمعيات الثروة الحيوانية والتي حققت نجاح في توفير اللحوم البلدية بأسعار مناسبة، وقد بلغت نسبة الأكتفاء الذاتي من اللحوم أكثر من 55%بعد أن كانت 35%.

وقال" الصياد" في تصريحات "للدستور" إن الدولة تدعة القطاع الزراعي بالكامل وخاصة الانتاج الحيواني بحزمة كبيرة من القروض المسيرة من خلال البنك المركزي ضمن مبادرة دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، مشيرًا إلى أن مشروع البتلو من أهم المشروعات التي دعمتها الدولة من أجل استقر ار اسعار اللحوم بالأسواق وتحقيق الأكتفاء الذاتي منها، بالتوازي مع مشروع ملء الفراغات بمزارع الانتاج الحيواني.