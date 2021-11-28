الأحد 28 نوفمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

إصابتان بالمتحورة أوميكرون في أستراليا

أوميكرون في أستراليا
أوميكرون في أستراليا

قال مسؤولون صحيون الأحد إنهم اكتشفوا إصابتين بالمتحورة أوميكرون في أستراليا للمرة الاولى بعد إجراء اختبار لراكبين من جنوب إفريقيا وصلا إلى سيدني.

وأوضحت هيئة الصحة في ولاية نيو ساوث ويلز أنها أجرت اختبارات عاجلة للتسلسل الجينومي وأكدت أن المتحوّرة الجديدة موجودة لدى راكبين وصلا السبت إلى سيدني.

وفي سياق متصل، أكد وزير الصحة الأسترالي، جريج هنت، أن بلاده مستعدة جيدًا في حالة وصول نوع جديد من فيروس كورونا.

وذكرت شبكة “سي بي إس” الإخبارية الأسترالية، أن علماء من جنوب إفريقيا اكتشفوا متغيرًا جديدًا في البلاد، يُطلق عليه سلالة “نو”، والذي لديه ضعف عدد الطفرات في متغير “دلتا”.

وحذر مسئولو الصحة في الخارج من أن المتغير (نو) من المرجح أن يقلل من فاعلية اللقاحات الحالية.

 

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وائل لطفي

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