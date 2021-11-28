الأحد 28 نوفمبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

مصر تستقبل 3.9 مليون جرعة من لقاح «فايزر»

لقاح فايزر
لقاح فايزر

أعلن الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي والقائم بعمل وزير الصحة والسكان، استقبال 3 ملايين و890 ألف جرعة من لقاح كورونا المستجد، من إنتاج شركة «فايزر»، مساء أمس السبت بمطار القاهرة الدولي.

وأوضح عبدالغفار أن تلك الشحنة قادمة إلى مصر عن طريق آلية «كوفاكس» بالتعاون مع التحالف الدولي للأمصال واللقاحات (GAVI)، وذلك في إطار خطة الدولة للتنوع والتوسع في توفير اللقاحات للمواطنين للحفاظ على مكتسبات التصدي للجائحة.

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لقاح فايزر

ومن جانبه، أشار الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان إلى أن لقاح «فايزر» حاصل على موافقة الاستخدام الطارئ من منظمة الصحة العالمية وهيئة الدواء المصرية، وهو عبارة عن جرعتين يفصل بينهما 21 يومًا، لافتًا إلى أن شحنة اللقاحات التي تم استلامها ستخضع للتحاليل في معامل هيئة الدواء المصرية قبل توزيعها على مراكز التطعيم على مستوى الجمهورية.

ولفت إلى أن مصر استطاعت في وقت وجيز توفير جميع اللقاحات المضادة لفيروس كورونا، والتي شملت لقاحات سينوفاك، وسينوفارم، وأسترازنيكا، وسبوتنك، وجونسون آند جونسون، وفايزر، ومودرنا، وذلك ضمن خطة الدولة للتنوع والتوسع في توفير اللقاحات المضادة لفيروس كورونا.

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لقاح فايزر
وزير التعليم العالي الصحة استقبال ملايين لقاح فايزر مطار القاهرة الدولي كوفاكس التحالف الدولي للأمصال واللقاحات

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