قرغيزستان: اعتقال ثلاثة أشخاص بتهمة التخطيط للانقلاب

اعتقلت السلطات في قرغيزستان ثلاثة أشخاص بتهمة التخطيط لتنفيذ انقلاب عنيف في البلاد.



وقال أمين مجلس الأمن في قرغيزستان، مارات إيمانكولوف اليوم الأحد إنه تم اعتقال ثلاثة من المرشحين لعضوية البرلمان في البلاد للاشتباه في تخطيطهم لتنفيذ إنقلاب عنيف في البلاد، وفقا لوكالة الأنباء الروسية تاس.



ونقلت الوكالة عن المسؤول قوله إن "التقارير بشأن اعتقالهم صحيحة، وأنه جار التحقيق في الأمر".

وفي وقت سابق، بحث أمير الكويت الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، مع رئيس قرغيزستان صادير جاباروف، العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين وسبل تعزيزها لما فيه صالح البلدين والشعبين.

واستعرض الجانبان، خلال لقائهما على هامش أعمال قمة الأمم المتحدة للمناخ (كوب 26.)، وفقا لوكالة الأنباء الكويتية، القضايا المطروحة على جدول أعمال المؤتمر وموقف البلدين تجاهها إضافة إلى الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.