«الصحة العالمية» تكشف أسباب ظهور متحور «أوميكرون»

بعد انتشار "أوميكرون"، نشرت منظمة الصحة العالمية، على حسابها الرسمي في "تويتر"، عددًا من مقاطع الفيديو توضح من خلاله الأسباب التي أدت وما زالت تؤدي لظهور متحورات من فيروس كورونا.

وتابعت المنظمة: إن عدم المساواة في توزيع اللقاحات يتسبب في المزيد من العدوى والانتشار لكوفيد-19 وبالتالي المزيد من الوفيات، مما يعني وجود فرص هائلة أمام فيروس كورونا ليتحور مجددا.

وطالبت المنظمة الأممية بضرورة وضع حد لعدم المساواة في توزيع اللقاحات من أجل القضاء على الفيروس، مع أهمية تطعيم كل العاملين الصحيين وكبار السن والآخرين المعرضين للعدوى، والذين لم يحصلوا على جرعتي اللقاح إلى الآن.

كما شددت على أنه مع تلقي اللقاح يجب الالتزام بالإجراءات الاحترازية دائما وأبدا، ومنها:

- ارتداء قناع الوجه

- الحفاظ على مسافة آمنة بين الأشخاص

- تغطية الأنف والفم عند العطس والسعال

- الحفاظ على نظافة اليدين طيلة الوقت

يأتي هذا فيما قال أنتوني فاوتشي، مدير المعهد الوطني للحساسية والأمراض المعدية بالولايات المتحدة وكبير المستشارين الطبيين للرئيس الأمريكي جو بايدن، إن المتحور الجديد من فيروس كورونا "أوميكرون" ربما يكون موجودًا بالفعل في الولايات المتحدة، حسبما أفادت وكالة بلومبرج للأنباء.



وأضاف فاوتشي في مقابلة مع برنامج "ويك إند توداي" الذي تبثه شبكة "إن بي سي نيوز" الإخبارية الأمريكية: "لن أتفاجأ إذا كان الأمر كذلك"، مضيفا أنه لم يتم اكتشاف حالة إصابة بالمتحور الجديد بعد.



وتابع كبير المستشاريين الطبيين للرئيس الأمريكي قائلا إن هذا المتحور سيظهر في النهاية تقريبا في كل مكان، وذلك بالنظر إلى درجة قابليته للانتقال.



ومضى فاوتشي قائلا إن قيود السفر التي فرضها الرئيس بايدن على جنوب أفريقيا وسبع دول أخرى من جنوب القارة الأفريقية هي وسيلة لكسب الوقت للولايات المتحدة من أجل التصدي لهذا المتحور.



وبسؤاله ما إذا كان متحور "أوميكرون" يسبب مرضًا أكثر خطورة من متحور دلتا، قال فاوتشي إنه في حين أنه من "المتصور" أن المتحور الجديد قد يقلل من فعالية اللقاح ضد مرض (كوفيد19-)، فإن حملة التطعيم الحالية قد تكون قادرة على احتوائه.

