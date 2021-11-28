البرازيل تسجل 229 وفاة جديدة بفيروس كورونا

أظهرت بيانات نشرتها وزارة الصحة في البرازيل تسجيل 229 وفاة و9233 إصابة جديدة بكوفيد-19.



وبذلك بلغ إجمالي عدد الوفيات بالمرض 614186 في حين تجاوز عدد الإصابات 22 مليونا.

وتتضمن الأعراض الشائعة للمرض الحمى والسعال وضيق النفس، أما الآلام العضلية وألم الحلق فليست أعراضًا شائعة.

وتتراوح المدة الزمنية الفاصلة بين التعرض للفيروس، وبداية الأعراض من يومين إلى 14 يومًا، بمعدل وسطي هو خمسة أيام.

وتتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث أعداد الوفيات، تليها البرازيل والمكسيك والهند والمملكة المتحدة وإيطاليا وروسيا وفرنسا وألمانيا.



وتتصدر الصين دول العالم من حيث عدد الجرعات التي تم إعطاؤها، تليها الولايات المتحدة ثم الاتحاد الأوروبي و الهند و البرازيل و المملكة المتحدة و تركيا والمكسيك وإندونيسيا وروسيا، ولا يعكس عدد الجرعات التي تم إعطاؤها نسبة من تلقوا التطعيم بين السكان، بالنظر لتباين الدول من حيث عدد السكان.

يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو "كوفيد- 19" ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين.

وعلى صعيد آخر، قال رئيس البرازيل جايير بولسونارو إن الإمارات تريد شراء ناديين لكرة القدم في بلاده ولم يوضح بولسونارو العائد للتو من زيارة إلى الإمارات، تفاصيل عن الناديين لكنه قال إنه رشح بوتافوجو في ريو دي جانيرو النادي المفضل لأبنائه.



وأضاف عبر فيديو أسبوعي بوسائل التواصل الاجتماعي "تملك الإمارات 12 فريقا لكرة القدم خارج البلاد وتريد فريقين هنا في البرازيل".



وأشهر هذه الأندية مانشستر سيتي الإنجليزي. وقال إدواردو بولسونارو نجل الرئيس إن خلدون المبارك رئيس مانشستر سيتي كان حاضرا في الاجتماعات مع الوفد البرازيلي.



وفي هذا العام صدق بولسونارو على قانون يسمح لأندية كرة القدم البرازيلية بالتحول إلى شركات ما يسمح لها بإجراء مفاوضات بيع مع مستثمرين أجانب.