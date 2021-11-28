أمريكا تؤكد أهمية استمرار الشراكة مع جنوب أفريقيا بشأن تطعيمات كورونا

أكد وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن أهمية الشراكة مع جنوب أفريقيا فيما يتعلق بالمساعدة في تطعيم السكان ضد كورونا.

وذكر المتحدث باسم الخارجية الأمريكية نيد برايس - في بيان اليوم - "تحدث وزير الخارجية أنطوني بلينكن اليوم مع وزيرة العلاقات الدولية والتعاون بجنوب إفريقيا ناليدي باندور، شدد خلالها بلنكين وباندور على أهمية استمرار الشراكة بين الولايات المتحدة والاتحاد الأفريقي وجنوب أفريقيا والدول المتأثرة الأخرى في أفريقيا للمساعدة في تطعيم السكان ومكافحة آثار كوفيد-19".

ووفقا للبيان - الذي ورد على الموقع الرسمي للخارجية الأمريكية - أعرب وزير الخارجية الأمريكي عن تقديره للتعاون طويل الأمد في مجال الصحة العامة بين الولايات المتحدة وجنوب أفريقيا.

وأشاد بلينكين على وجه التحديد بعلماء جنوب أفريقيا للتعرف السريع على السلالة "أوميكرون" وحكومة جنوب أفريقيا لشفافيتها في مشاركة هذه المعلومات، والتي يجب أن تكون بمثابة نموذج للعالم.

وعلى صعيد آخر، ارتفع عدد الإصابات بفيروس كورونا في الولايات المتحدة بنسبة طفيفة خلال 24 ساعة حتى الساعة 03:37 مساء بتوقيت نيويورك.



ويصل بذلك إجمالي الإصابات بالوباء منذ بداية الجائحة في البلاد إلى 48.2 مليون.



وبلغ إجمالي الوفيات بسبب كورونا 776 ألفا و396 حالة، وفقا لبيانات جامعة جونز هوبكنز ووكالة بلومبرج للأنباء.



وجاءت الزيادة في الإصابات على مستوى البلاد أدنى من متوسط الزيادة اليومية الأسبوع الماضي، بواقع 0.2 %.



وسجلت ولاية كاليفورنيا إجمالا أكبر عدد من الإصابات المؤكدة، بواقع 5.06 ملايين حالة، بزيادة طفيفة عن عدد حالات أمس.



وشهدت ولاية ماساتشوستس زيادة بنسبة 6ر0 % في عدد الإصابات مقارنة بنفس التوقيت أمس، ليصل الإجمالي إلى 909 آلاف و705 إصابة.



وسجلت ولاية أوهايو أكبر عدد من الوفيات خلال 24 ساعة، بواقع 293 وفاة.