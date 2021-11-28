أمريكا: 48.2 مليون إصابة بكورونا

ارتفع عدد الإصابات بفيروس كورونا في الولايات المتحدة بنسبة طفيفة خلال 24 ساعة حتى الساعة 03:37 مساء بتوقيت نيويورك.



ويصل بذلك إجمالي الإصابات بالوباء منذ بداية الجائحة في البلاد إلى 48.2 مليون.



وبلغ إجمالي الوفيات بسبب كورونا 776 ألفا و 396 حالة، وفقا لبيانات جامعة جونز هوبكنز ووكالة بلومبرج للأنباء.



وجاءت الزيادة في الإصابات على مستوى البلاد أدنى من متوسط الزيادة اليومية الأسبوع الماضي، بواقع 0.2 % .



وسجلت ولاية كاليفورنيا إجمالا أكبر عدد من الإصابات المؤكدة، بواقع 5.06ملايين حالة، بزيادة طفيفة عن عدد حالات أمس.



وشهدت ولاية ماساتشوستس زيادة بنسبة 6ر0 % في عدد الإصابات مقارنة بنفس التوقيت أمس، ليصل الإجمالي إلى 909 آلاف و 705 إصابة.



وسجلت ولاية أوهايو أكبر عدد من الوفيات خلال 24 ساعة، بواقع 293 وفاة.