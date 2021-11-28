الأحد 28 نوفمبر 2021
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

أمريكا: 48.2 مليون إصابة بكورونا

كورونا في الولايات
كورونا في الولايات المتحدة

ارتفع عدد الإصابات بفيروس كورونا في الولايات المتحدة بنسبة طفيفة خلال 24 ساعة حتى الساعة 03:37 مساء بتوقيت نيويورك.


ويصل بذلك إجمالي الإصابات بالوباء منذ بداية الجائحة في البلاد إلى 48.2  مليون.
 

وبلغ إجمالي الوفيات بسبب كورونا 776 ألفا و 396 حالة، وفقا لبيانات جامعة جونز هوبكنز ووكالة بلومبرج للأنباء.
 

وجاءت الزيادة في الإصابات على مستوى البلاد أدنى من متوسط الزيادة اليومية الأسبوع الماضي، بواقع 0.2 % .
 

وسجلت ولاية كاليفورنيا إجمالا أكبر عدد من الإصابات المؤكدة، بواقع 5.06ملايين حالة، بزيادة طفيفة عن عدد حالات أمس.
 

وشهدت ولاية ماساتشوستس زيادة بنسبة 6ر0 % في عدد الإصابات مقارنة بنفس التوقيت أمس، ليصل الإجمالي إلى 909 آلاف و 705 إصابة.


وسجلت ولاية أوهايو أكبر عدد من الوفيات خلال 24 ساعة، بواقع 293 وفاة.

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وائل لطفي

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