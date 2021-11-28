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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

اقتصاد

سعر الدينار الكويتى اليوم الأحد 28-11-2021

الدينار الكويتي
الدينار الكويتي

يقدم لكم موقع "الدستور" في ضوء خدماته المتنوعة، سعر الدينار الكويتي في مواجهة الجنيه  المصرى اليوم الأحد  28-11-2021، الذي يواصل استقراره داخل البنوك العاملة بالسوق المحلية المصرية؛ نتيجة عطلة البنوك الأسبوعية يومي الجمعة و السبت ، ليأتي متوسط سعر الدينار الكويتي أمام الجنيه المصرى على المستويات المعلنة على شاشات التداول اللحظية على موقع البنك المركزي المصري عند 51.754 جنيه للشراء 52.094 للبيع، وشركات الصرافة العاملة بالسوق المحلية المصرية.

سعر الدينار الكويتي في مواجهة الجنيه المصري اليوم الأحد 28-11-2021

 

سعر الدينار الكويتي في البنك الأهلي المصري

جاء الدينار الكويتي مقابل الجنيه المصري في البنك الأهلى المصرى نحو 49.25 جنيه للشراء، و52.05 جنيه للبيع.

 

سعر الدينار الكويتي في البنك التجاري الدولي CIB

في بداية التعاملات الصباحبة جاء سعر صرف الدينار الكويتي أمام الجنيه المصري داخل البنك التجاري الدولي ليصبح سعره 49.37 جنيه للشراء، و52.31 جنيه للبيع.

 

سعر الدينار الكويتي في البنك الأهلي الكويتي

واستقر سعر صرف الدينار الكويتي داخل البنك الأهلي الكويتي على مستواه أمام الجنيه المصري عند مستوى 49.67 جنيه للشراء، و52.25 جنيه للبيع

سعر  الدينار الكويتي في بنك الإسكندرية

وجاء سعر الدينار الكويتي أمام الجنيه المصري في بنك الإسكندرية بـ 48.35 جنيه للشراء، و52.11 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتي في المصرف العربي الدولي

وحقق سعر الدينار الكويتي في البنك المصرف العربي الدولي أمام الجنيه المصري، ليكون سعره 50.6 جنيه للشراء، و51.9 جنيه للبيع.

 

سعر الدينار الكويتي في البنك الأهلي المتحد

و وصل  سعر صرف الدينار الكويتي أمام الجنيه المصري بالبنك الأهلي المتحد عند 50.6 جنيه للشراء، و51.9 جنيه للبيع.

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