سعر الجنيه الإسترلينى اليوم الأحد 28-11-2021

يقدم لكم موقع "الدستور" في ضوء خدماته المتنوعة، سعر الجنيه الإسترلينى في مواجهة الجنيه المصرى اليوم الأحد 28-11-2021، الذي يواصل استقراره داخل البنوك العاملة بالسوق المحلية المصرية، نتيجة عطلة البنوك الأسبوعية يومي الجمعة والسبت، ليأتي متوسط سعر الجنيه الإسترليني أمام الجنيه المصري على المستويات المعلنة على شاشات التداول اللحظية على موقع البنك المركزي المصري عند مستويات 15.660 جنيه للشراء، و15.758 جنيه للبيع، وشركات الصرافة العاملة بالسوق المحلية المصرية.

سعر الجنيه الإسترلينى في مواجهة الجنيه المصرى اليوم الأحد 28-11-2021

سعر الجنيه الإسترليني اليوم في البنك المركزي المصري

جاء سعر صرف الجنيه الإسترليني مقابل الجنيه المصري في البنك المركزي المصري عند 15.660 جنيه للشراء، و15.758 جنيه للبيع.

سعر الجنيه الإسترليني اليوم في البنك الأهلي المصري

وحقق سعر الجنيه الإسترليني أمام الجنيه على شاشات التداول اللحظية بالبنك الأهلي المصري اليوم سعر 20.97 جنيه للشراء، و21.26 جنيه للبيع.

سعر الجنيه الإسترليني اليوم في بنك مصر

ووصل سعر صرف الجنيه الإسترليني أمام الجنيه المصري داخل بنك مصر؛ ثاني أكبر المصارف الحكومية، مستويات 20.97 جنيه للشراء، و21.26 جنيه للبيع.

سعر الجنيه الإسترليني في بنك مصر إيران

وجاء سعر صرف الجنيه الإسترليني مقابل الجنيه المصري في بنك مصر إيران نحو 21.47 جنيه للشراء و21.78 جنيه للبيع.

سعر الجنيه الإسترليني اليوم في البنك العربى الأفريقي الدولي

ووصل سعر صرف الجنيه الإسترليني أمام الجنيه المصري داخل البنك العربي الأفريقي الدولي إلي 21.09 جنيه للشراء، و21.31 جنيه للبيع.

سعر الجنيه الإسترليني اليوم في بنك قطر الوطني الأهلي

وجاء الجنيه الإسترليني أمام الجنيه المصري داخل شبكة فروع بنك قطر الوطني الأهلي عند 21.12 جنيه للشراء، و21.22 جنيه للبيع.