الأحد 28 نوفمبر 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

اقتصاد

سعر الجنيه الإسترلينى اليوم الأحد 28-11-2021

سعر الجنيه الإسترلينى
سعر الجنيه الإسترلينى

يقدم لكم موقع "الدستور" في ضوء خدماته المتنوعة، سعر الجنيه الإسترلينى في مواجهة الجنيه  المصرى اليوم الأحد  28-11-2021، الذي يواصل استقراره داخل البنوك العاملة بالسوق المحلية المصرية، نتيجة عطلة البنوك الأسبوعية يومي الجمعة والسبت، ليأتي متوسط سعر الجنيه الإسترليني أمام الجنيه المصري على المستويات المعلنة على شاشات التداول اللحظية على موقع البنك المركزي المصري عند مستويات 15.660 جنيه للشراء، و15.758 جنيه للبيع، وشركات الصرافة العاملة بالسوق المحلية المصرية.

 

سعر الجنيه الإسترلينى في مواجهة الجنيه  المصرى اليوم الأحد  28-11-2021

سعر الجنيه الإسترليني اليوم في البنك المركزي المصري

جاء سعر صرف الجنيه الإسترليني مقابل الجنيه المصري في البنك المركزي المصري عند 15.660 جنيه للشراء، و15.758 جنيه للبيع.

 

سعر الجنيه الإسترليني اليوم في البنك الأهلي المصري

وحقق سعر الجنيه الإسترليني أمام الجنيه على شاشات التداول اللحظية بالبنك الأهلي المصري اليوم سعر 20.97 جنيه للشراء، و21.26 جنيه للبيع.

 

سعر الجنيه الإسترليني اليوم في بنك مصر

ووصل سعر صرف الجنيه الإسترليني أمام الجنيه المصري داخل بنك مصر؛ ثاني أكبر المصارف الحكومية، مستويات 20.97 جنيه للشراء، و21.26 جنيه للبيع.

 

 سعر الجنيه الإسترليني في بنك مصر إيران 

وجاء سعر صرف الجنيه الإسترليني مقابل الجنيه المصري في بنك مصر إيران نحو 21.47 جنيه للشراء و21.78 جنيه للبيع.

 

سعر الجنيه الإسترليني اليوم في البنك العربى الأفريقي الدولي

ووصل سعر صرف الجنيه الإسترليني أمام الجنيه المصري داخل البنك العربي الأفريقي الدولي إلي 21.09 جنيه للشراء، و21.31 جنيه للبيع.

 

سعر الجنيه الإسترليني اليوم في بنك قطر الوطني الأهلي

وجاء الجنيه الإسترليني أمام الجنيه المصري داخل شبكة فروع بنك قطر الوطني الأهلي عند 21.12 جنيه للشراء، و21.22 جنيه للبيع.

مصر اليوم سعر مصري يوم الأحد الاسترلينى مواجهة اليوم الأحد سعر الجنيه الاسترليني سعر الجنيه الجنيه المصري المصرى الجنيه الاسترليني الجنيه المصري اليوم المصري اليوم استرليني

رئيس التحرير

وائل لطفي

فى ذكر المثقف المحبط

الأكثر قراءة

بلاغ جديد للنائب العام ضد مها أحمد يطالب بإحالتها لمستشفى الأمراض العقلية

وقف الطيران المباشر مع جنوب إفريقيا.. وتشديد الإجراءات للقادمين من 7 دول

كبير المستشارين العلميين بالحكومة البريطانية: يُمكن إنتاج لقاح ضد المتغير الجديد لكورونا

سعر الجنيه الإسترلينى اليوم الأحد 28-11-2021

تحقيقات النيابة فى هتك عرض طفلة بمدرسة شهيرة بالمعادى

الخارجية الروسية تتهم الغرب بالسعى لزعزعة بيلاروسيا داخليا

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.أحمد الخميسى

أصل «الخناقة»

ماجد حبته

مدارس الصندوق السيادى

مؤمن المحمدي

المنتمى

حسين دعسة

«حانوكا» هرتزوغ.. انتفاضة فلسطينية من الخليل!

د.كريمة الحفناوى

اليوم العالمى لمكافحة العنف ضد المرأة

عفاف السيد

كلما رفعنا رءوسنا داس «شيخ» على أعناقنا

محمد نجم

السياحة المصرية تدفع معدل الاقتصاد لأسرع معدل نمو فى 20 عامًا

سمر عادل

الكوميسا.. أى بيئة اقتصادية تطمح إليها؟

صور

عرض فيلم «بنات عبدالرحمن» بمهرجان القاهرة السينمائي

نجوم الفن يضيئون ليالي «القاهرة السينمائي»

إطلالات الفنانين على «رد كاربت» مهرجان القاهرة السينمائى

محطة تل أبيب

المزيد

فلسطين: زيارة رئيس إسرائيل للحرم الإبراهيمي في عيد الأنوار استفزاز لمشاعر المسلمين

هاآرتس: احتفال رئيس إسرائيل بعيد الأنوار في الحرم الإبراهيمي شرعنة رسمية للظلم

الرئيس الفلسطيني يستقبل وزير خارجية الأردن