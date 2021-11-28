الألعاب الرياضية النسائية فى التصوير الهندى محاضرة بمكتبة الإسكندرية.. اليوم

تنظم مكتبة الإسكندرية في السابعة من مساء اليوم الأحد، من خلال متحف الآثار ومركز زاهي حواس للمصريات التابعان لقطاع التواصل الثقافي، بالتعاون مع قسم الآثار والحضارة، بكلية الآداب، جامعة حلوان، محاضرة عبر الإنترنت بعنوان «الألعاب الرياضية النسائية فى التصوير الهندى».

تُلقي المحاضرة الدكتورة نورهان زيد أمين، مدرس التصوير الإسلامي بقسم الآثار والحضارة، كلية الآداب، جامعة حلوان.

تُلقي محاضرة «الألعاب الرياضية النسائية فى التصوير الهندى»، الضوء على الألعاب الرياضية المختلفة التى مارستها المرأة الهندية من خلال تصاوير مخطوطات المدرسة الهندية؛ حيث أثبتت الدراسة مدى اهتمام المرأة الهندية بلياقتها البدنية وممارستها للنشاط الرياضي، فضلًا على وضوح رشاقتها ومهارتها وهي تؤدي مختلف الألعاب الرياضية؛ مثل الصيد، والرماية، والسباحة، والكرة والصولجان (البولو)، والألعاب البهلوانية والرقص، إضافة إلى ممارستها للرياضات الذهنية المتنوعة، ورياضة اليوجا.

وكانت الدكتورة نورهان زيد أمين، قد نالت درجة دكتوراه عن رسالتها المعنونة بــ"مناظر الرياضة في مدرستي التصوير الهندية والعثمانية من القرن التاسع حتي القرن الثاني عشر الهجري".



وتهتم الدراسة محل المحاضرة المزمع إقامتها بمكتبة الإسكندرية، بالتعرف على الرياضات المختلفة خلال فترة الدراسة، وتأصيلها، والتعرف على أدواتها، وملابسها، والأماكن والميادين الرياضية التى كانت تقام بها، مع عمل نوع من المقارنة بين هذه الأدوات والملابس خلال مدارس التصوير المختلفة، وكذلك الوقوف على دور التأثرات الفنية التي أثرت على المصور في صياغته ورسمه لموضوعات هذه التصاوير.

وتناول البحث مناظر الرياضة، في مدرستي التصوير الهندية والعثمانية من القرن التاسع حتى القرن الثاني عشر الهجري (ق 15- 18م).

اهتمت مدرسة التصوير الهندي برسوم الرياضات النسائية، وقد عرف عن فنانيها بعض هذه التصاوير لهذه الرياضات وهي منفردة، وكان ذلك نتيجة لدوافع فنية واجتماعية مختلفة، وقد انتقل هذا التأثير إلي مدرسة "راجستان"، التي تأثرت كثيرا في أسلوبها الفني بمدرسة التصوير الهندية، نتيجة لانتقال العديد من مصوري البلاط الهندي إلي "راجستان" للعمل كمصورين في بلاط حكامها، وتعد تصاوير الرياضات النسائية واحدة من أهم النماذج التي وصلتنا في هذا المجال. وعلي الرغم من أهميتها لم تفرد لها دراسة متخصصة توضح أهم خصائصها، وكذلك أسباب ودوافع تنفيذها.