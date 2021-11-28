«الخارجية» الموريتانية: انتخابنا فى الفاو سيساهم فى الأهداف الأممية

أكدت وزارة الخارجية الموريتانية أن انتخابها في الفاو سيساهم في تحقيق الأهداف الأممية.



وذكر بيان للخارجية الموريتانية أن انتخاب موريتانيا لهذا المنصب سيمكنها من المساهمة الفعالة، باسمها وباسم المجموعة في تحقيق أهداف منظمة الامم المتحدة للأغذية والزراعة، الهادفة إلى القضاء على الجوع وانعدام الأمن الغذائي وسوء التغذية والفقر ودفع عجلة التقدم الاقتصادي والاجتماعي للعالم اجمع.



وكانت مجموعة الشرق الأدنى وشمال أفريقيا بمنظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة الفاو، وممثلة المجموعة في كل من برنامج الأغذية العالمي والصندوق الدولي للتنمية الصناعية قد انتخبت موريتانيا نائبا لرئيس مجموعة الشرق الأدنى وشمال أفريقيا بالمنظمة.

وعلى صعيد آخر، أعلنت وزارة الصحة الموريتانية أنها سجلت خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية 69 إصابة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد و59 حالة شفاء و3 وفيات وذلك بعد إجراء 1979 فحصا.



وقالت وزارة الصحة - في بيان لها - إن إجمالي إصابات فيروس كورونا المستجد في موريتانيا بلغ 38 ألفا و950 إصابة منذ اول ظهور للفيروس في البلاد العام الماضي، ليصل اجمالي حالات الاصابة في البلاد في 38950، فيما وصل اجمالي حالات الشفاء الى 37194 ، بينما وصل اجمالي الوفيات الى 825.

يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو "كوفيد- 19" ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين.

وتتضمن الأعراض الشائعة للمرض الحمى والسعال وضيق النفس، أما الآلام العضلية وألم الحلق فليست أعراضًا شائعة.

وتتراوح المدة الزمنية الفاصلة بين التعرض للفيروس، وبداية الأعراض من يومين إلى 14 يومًا، بمعدل وسطي هو خمسة أيام.

وتتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث أعداد الوفيات، تليها البرازيل والمكسيك والهند والمملكة المتحدة وإيطاليا وروسيا وفرنسا وألمانيا.