الأحد 28 نوفمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

المغرب يضع إجراءات جديدة للدخول إلى أراضيه

الطيران المغربي
الطيران المغربي

 وضع المغرب إجراءات جديدة لدخول المملكة، حيث تقرر على الأطفال الذين تتراوح أعمارهم من 6 إلى 11 عامًا تقديم فحص PCR سلبي مهما كان بلد المنشأ، ويُعفى الأطفال الذين تقل أعمارهم عن 6 سنوات من أي شرط من شروط الوصول.

وبالنسبة للأشخاص الذين تفوق أعمارهم 12 سنة فما فوق، تم تصنيف البلدان لثلاث قوائم، بلدان القائمة A , b ,c .

و أفاد بيان لوزارة الصحة المغربية بأنه سيكون الأشخاص القادمون من القائمة A مطالبين بتقديم شهادة تفيد بأن الشخص قد تم تطعيمه بالكامل ضد كوفيد؛ فيما يتوجب على الأشخاص القادمين من بلدان القائمة B تقديم شهادة تفيد بأن الشخص قد تم تطعيمه بالكامل ضد كوفيد وتقديم النتيجة السلبية لاختبار PCR لم تمر عليها أقل من 48 ساعة؛ فيما يحظر على الأشخاص القادمين بلدان القائمة C دخول الأراضي المغربية، سواء بشكل مباشر أو حتى من خلال دولة أخرى.

وأضاف البيان أنه على جميع المسافرين ملء البطاقة الصحية للركاب، ليتم تنزيلها عبر الإنترنت قبل الصعود إلى الطائرة، كما يتم توزيعها أيضًا على متن الطائرة أو السفينة ويكون موضح بها بالأساس عنوان المسافر ورقم هاتف لتحديد مكانه، إذا لزم الأمر خلال الأيام العشرة التي تلي وصوله إلى المغرب.

وأوضح البيان أنه عند الوصول ، ستتم مراقبة درجة الحرارة بشكل منهجي مرتين والقيام بالفحص السريع، وإذا كان الاختبار السريع إيجابيًا عند الوصول سيتم التكفل بالمغاربة والأجانب المقيمين في المغرب القادمين من بلدان القائمة A، إذ سيخضعون للحجر لمدة 10 أيام، وفقًا للبروتوكول المعمول به.

و أكد البيان على أن وزارة الصحة لن تسمح لأي مسافر آخر تظهر نتيجته إيجابية عند الوصول بالدخول إلى المغرب.

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رئيس التحرير

وائل لطفي

فى ذكر المثقف المحبط

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