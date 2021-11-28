السعودية ترحب بإعلان أستراليا عزمها إدراج حزب الله «منظمة إرهابية»

رحبت المملكة العربية السعودية بإعلان الحكومة الأسترالية عن عزمها إدراج حزب الله بجناحيه السياسي والعسكري منظمة إرهابية في أستراليا.



ونقلت وكالة الأنباء السعودية عن وزارة الخارجية - في بيان أصدرته - تأكيدها على أهمية تلك الخطوة في تعزيز الأمن والسلم الدوليين، حاثة المجتمع الدولي على اتخاذ موقف مماثل للتصدي للإرهاب والجماعات الإرهابية حول العالم.

وفي سياق متصل، أعربت وزارة الخارجية الأمريكية عن ترحيبها بإعلان أستراليا "حزب الله" اللبناني بجناحيه السياسي والعسكري" منظمة إرهابية.

وقال الناطق الرسمي باسم الخارجية الأمريكية، نيد برايس، في بيان "إن محو التمييز الخاطئ بين الجناح العسكري لحزب الله وبقية المنظمة الإرهابية هو خطوة حاسمة للمضي قدمًا".

وأضاف أن الحزب "منظمة إرهابية خطيرة تهدد سلامة المجتمع الدولي، وتقوض سيادة الدولة اللبنانية".

وأكد برايس "أن قدرات التنظيم شبه العسكرية والإرهابية وآلته الدعائية وشبكته المالية الفاسدة، تشكل عقبات رئيسية أمام السلام والاستقرار في لبنان والشرق الأوسط وحول العالم".

وأشار إلى أن الخطوة التي اتخذتها أستراليا تعتبر "خطوة هامة موجهة نحو قدرات حزب الله على العمل في أستراليا وخارجها".

وكان "حزب الله" دان قرار السلطات الأسترالية بتصنيفه منظمة إرهابية، معتبرًا أنه "انصياع للإملاءات ‏الأمريكية والصهيونية".

وعلى صعيد آخر، قال مسؤول كبير في الإدارة الأمريكية، إن الرئيس جو بايدن سيفرض قيود السفر إلى الولايات المتحدة على ثماني دول إفريقية اعتبارًا من الإثنين بسبب مخاوف من متحور كورونا الجديد.

وأوضح المسؤول الذي لم تكشف وكالة "رويترز" عن اسمه، أن القيود ستُطبق على جنوب إفريقيا وبوتسوانا و زيمبابوي وناميبيا و ليسوتو و إسواتيني و موزمبيق وملاوي، وسيتم تنفيذها "بدافع من الحذر في ضوء متغير كورونا جديد ينتشر في جنوب أفريقيا".