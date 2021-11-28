وسائل نقل متاحة وفنادق فاخرة.. ذا ناشيونال تقدم دليلاً لزيارة طريق الكباش

قالت صحيفة “ذا ناشيونال” إن الاحتفال بطريق الكباش في مدينة الأقصر يوم الخميس الماضي أسفر عن مئات الزيارات التي شهدها الطريق يوم الجمعة كما قدمت الصحيفة دليلا لزيارة طريق الكباش الذي تم افتتاحه حديثا.

وبعد سنوات من التجديدات المكثفة ، تم فتح طريق أبو الهول الذي يبلغ طوله 2.7 كيلومتر في الوجهة السياحية الأقصر مرة أخرى للزوار.

ووفقا للصحيفة : فقد شهدت المدينة القديمة في صعيد مصر انخفاضًا في السياحة على مدار العامين الماضيين بسبب جائحة كورونا، بينما جاء احتفال طريق الكباش لتسليط الضوء على المواقع التاريخية في الأقصر.

دليلك لزيارة طريق الكباش

وفقا للصحيفة ، يمكن للزوار الذين يبدأون من الشارع من مدخل معبد الأقصر شراء تذاكر تسمح لهم برؤية نصف الطريق، بينما يشقون طريقهم شمالًا إلى الكرنك ، سيتعين عليهم شراء تذكرة أخرى تسمح لهم بدخول النصف الآخر من الموقع، و هناك سيكونون قادرين على رؤية 100 هكتار من مجمع الكرنك ، الذي يضم بعضًا من أقدم الآثار الفرعونية في مصر.

وتبلغ تكلفة تذاكر دخول الكرنك للسائحين الأجانب 200 جنيه مصري (13 دولارا) للبالغين و 100 جنيه للصغار، بينما تبلغ تذكرة الدخول إلى معبد الأقصر 160 جنيهًا للكبار و 80 جنيهًا للصغار وللمصريين تذاكر دخول أى معبدين 30 جنيها للكبار و 10 جنيهات للطلاب.

وتابعت الصحيفة: الأقصر نفسها مدينة صغيرة تغطي ما يزيد قليلاً عن 400 كيلومتر مربع. ومع ذلك ، فإن جزءًا كبيرًا من هذه الأراضي الزراعية على الضفة الغربية للمدينة - يقع الجزء الأكبر من المواقع الفرعونية في الأقصر في المركز أو بالقرب منه ، ضمن دائرة نصف قطرها 10 كيلومترات تشمل ضفتي النيل.

اما عن وسائل النقل من مطار المدينة الدولي لداخل المدينة فهي متاحة على مدار الساعة، فضلا عن حافلات النقل المنتظمة التي تغادر كل ساعة ، هناك أيضًا سيارات أجرة خارج المطار تنقل السياح إلى الأقصر.

أماكن الإقامة القريبة من أبوشارع أبو الهول

وفقا للصحيفة فانه نظرًا لموقعه المركزي في الأقصر ، فإن شارع أبو الهول محاط بأماكن للإقامة ، من الفنادق الفاخرة من فئة الخمس نجوم إلى النزل المحلية ذات الأسعار المعقولة و نظرًا لأن السياحة هي المقوم الرئيسي لحياة مواطني الاقصر، فان كل الفنادق في الأقصر بها العديد من ا المرشدين السياحيين، كما يمكن حجز الرحلات اليومية - بما في ذلك الجولات الخاصة - لمشاهدة المعالم الأثرية في المدينة مع المرشدين.

وتختلف الرحلات اليومية التي ينظمها منظمو الرحلات بشكل طفيف، ومع ذلك يبلغ متوسط ​​السعر حوالي 100 دولار لرحلة إلى أي من المواقع.

بصرف النظر عن شارع أبو الهول والمعابد التي تمر بها ، فإن الأقصر هي موطن لمواقع أخرى رائعة مثل وادي الملوك ، موطن قبر الملك توت عنخ آمون الشهير، وتبلغ تكلفة تذاكر دخول الوادي 240 جنيها.

ويضم الوادي أيضًا عددًا من المقابر الأخرى التي كانت تستخدم لإيواء رفات بعض أشهر الفراعنة في مصر القديمة.

بالإضافة إلى معبدين آخرين في الشارع - أحدهما مخصص لإله القمر خنسو والآخر للإلهة موت.

وتعتبر الضفة الغربية أيضًا نقطة الانطلاق لركوب المنطاد الشهير في الأقصر ، والذي يكلف الأجانب حوالي 100 دولار للفرد.

وقال مرشد سياحي في الأقصر لصحيفة ذا ناشيونال:ional أنه يجب على الزوار القادمين إلى المدينة من الخارج ترتيب جميع زياراتهم مع أحد منظمي الرحلات السياحية المحلية قبل وصولهم.

وتابعت الصحيفة: على الرغم من أن المدينة تشهد إقبالًا سياحيًا على مدار العام ، إلا أن الشتاء هو موسم الذروة.

يحب معظم الزوار القدوم إلى الأقصر في الشتاء لأن درجات الحرارة محتملة..



كما يقع الشارع أيضًا بالقرب من عشرات القوارب التي يمكن للسائحين استئجارها لرحلات بحرية ممتعة في النهر أو استخدامها كسيارات أجرة مائية للعبور إلى الجانب الغربي.

أغلى نزهات المدينة وأكثرها تميزًا هي الرحلات النيلية التي غالبًا ما تستغرق عدة أيام وتنقل السياح إلى مدينة أسوان المجاورة ، وهي إحدى الوجهات السياحية الشهيرة في صعيد مصر.

وتبلغ تكلف الرحلات البحرية عادة حوالي 300 دولار وتستمر من ثلاثة إلى أربعة أيام بينما تقع أسوان على بعد 240 كم جنوب الأقصر.