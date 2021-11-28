الأحد 28 نوفمبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

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تفاصيل حالة الطقس فى مصر اليوم الأحد 28-11-2021

حالة الطقس
حالة الطقس

 يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود، اليوم  الأحد، طقس حار نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء وجنوب البلاد، مائل للحرارة على السواحل الشمالية، فيما يسود طقس مائل للبرودة ليلا على كافة الأنحاء.


وعن الظواهر الجوية تتكون شبورة مائية (5 ص : 7 ص) على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد، وتتواجد شوائب عالقة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة وشمال الصعيد.


وبالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون معتدلة وارتفاع الموج من 1.5 متر إلى مترين والرياح السطحية جنوبية غربية إلى جنوبية شرقية.


وبالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج من متر إلى 1.75 متر والرياح السطحية شمالية غربية.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة  على محافظات ومدن مصر:

العظمى الصغرى
القاهرة 30 18
الإسكندرية 28 19
وادي النطرون 29 16
طنطا 29 18
شبين الكوم 30 18
دمنهور 29 17
بلطيم 28 17
مطروح 28 16
السلوم 28 16
سيوة 29 13
بورسعيد 27 18
دمياط 27 17
الزقازيق 30 17
المنصورة 30 17
الإسماعيلية 30 17
السويس 30 15
العريش 28 16
رفح 28 16
رأس سدر 29 16
نخل 28 12
نويبع 30 18
طابا 28 17
كاترين 26 12
الطور 29 14
شرم الشيخ 31 20
الغردقة 30 20
مرسى علم 30 19
الفيوم 30 15
بني سويف 30 14
المنيا 30 15
أسيوط 30 14
سوهاج 31 15
قنا 31 15
الأقصر 32 15
أسوان 33 16
ادفو 33 16
أبوسمبل 32 15
الوادي الجديد 30 12
شلاتين 31 16
أبو رماد 31 19
حلايب 29 20
رأس حدربة 29 20

مصر ارصاد جديد سوهاج اليوم الوادي الجديد صور الفيوم البحر المتوسط السويس خبراء المنيا بني سويف

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وائل لطفي

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