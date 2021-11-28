الأحد 28 نوفمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

مصر والمجر تبرمان إتفاقًا للاعتراف المتبادل بشهادات تطعيم الكورونا

شهادات تطعيم الكورونا
شهادات تطعيم الكورونا

أبلغت وزارة الخارجية المجرية، السفارة المصرية لديها، بقبول مشروع الاتفاقية المطروح للاعتراف المتبادل بين مصر والمجر بشهادات تطعيم الكورونا التي يتم إصدارها من جانب السلطات المختصة في البلدين.

وكان إبرام اتفاقية بين البلدين للاعتراف المُتبادل بشهادات تطعيم الكورونا الصادرة عن السلطات المعنية بالبلدين قد طُرح خلال زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى المجر في أكتوبر 2021، وهو الأمر الذي قوبل آنذاك بترحيب من الجانب المجري إيذانًا ببدء التباحث بين الجانبين المصري والمجري حول كافة التفصيلات ذات الصلة.

جدير بالذكر أن تلك الاتفاقية، والتي تأتي في شكل مذكرات متبادلة، ستدخل حيز النفاذ في 30 نوفمبر الجاري، وسيكون لها تأثير إيجابي في تسهيل حركة سفر المواطنين المصريين والمجريين بين البلدين، وسوف تساهم في زيادة أعداد السائحين المجريين القادمين إلى مصر.

مصر المجر كورونا شهادات تطعيم كورونا سفر تسهيل حركة سفر

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وائل لطفي

فى ذكر المثقف المحبط

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