أحال وكيل وزارة الصحة بمحافظة السويس الدكتور إسماعيل الحفناوى، عددًا من المقصرين من الفريق الطبي للتحقيق العاجل واستبعاد مشرف الأمن والنظافة وإنهاء تعاقده لعدم تنفيذ بنود التعاقد.

جاء ذلك بعد تفقد الدكتور إسماعيل الحفناوي ويرافقه الدكتور محمد نشأت المنسق التنفيذي لمشروع التأمين الصحي الشامل بالسويس، فى التاسعة من مساء اليوم سير العمل بمستشفى السويس العام بشكل مفاجئ.

مدير صحة السويس يحيل أطباء وممرضين للتحقيق

وتفقد الحفناوي العناية المركزة وطوارئ الجراحة والعظام، وذلك للاطمئنان على انتظام تقديم الخدمات الطبية بها.

وخلال الجولة التفقدية المفاجئة قرر الحفناوى إحالة عدد من المقصرين في أداء مهام عملهم الوظيفية من تمريض وأطباء للتحقيق العاجل.

مدير صحة السويس يحيل أطباء وممرضين للتحقيق

ووجه مدير صحة السويس باستبعاد مشرف الأمن والنظافة التابع لشركة النظافة والأمن والتى تم التعاقد معها لتقديم خدماتها بالمستشفى العام وإنهاء تعاقده لعدم تنفيذه بنود التعاقد من حيث توفير الخامات وعدم تنفيذ التعليمات فيما يخص أعمال النظافة والأمن ووجود قصور شديد.

وفي سياق متصل فقد اطمئن وكيل الوزارة على حالة بعض المرضى الذين تصادف وجودهم أثناء زيارته والاطمئنان على تنفيذ البروتوكلات العلاجية.

وكان وكيل وزارة الصحة بمحافظة السويس، الدكتور إسماعيل الحفناوي، قد ترأس الاسبوع الماضي، اجتماع غرفة إدارة الأزمات لإدارة جائحة كورونا وذلك بحضور مديري المستشفيات وقيادات المديرية.

مدير صحة السويس يحيل أطباء وممرضين للتحقيق

وقال مدير مديرية الصحة في محافظة السويس الدكتور اسماعيل الحفناوي أن الإجتماع ناقش مع مديري المستشفيات والادارات الفنية بالمديرية لخطة العمل اليومية والإجراءات المتبعة لمجابهة الموجة الرابعة لفيروس كورونا المستجد بجميع منافذ تقديم الخدمات الطبية بالمستشفيات.

حضر الاجتماع الدكتور رضا فكرى وكيل المديرية، والدكتور سامح شكرى مدير عام الشؤون العلاجية والدكتورة ميري صبحي مدير عام الشؤون الوقائية، وذلك لمراجعة ما تم تنفيذه من توصيات سابقة ومراجعة وتقييم وتصويب أداء الخدمات الطبية المقدمه لمواجهة جائحة كورونا ومراجعة التقارير الواردة من جهات المرور.