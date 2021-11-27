الأحد 28 نوفمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

تقارير ومتابعات

كريم قاسم لـ«الدستور»: «كنّا شغالين في الحفرة زي خلية النحل» (فيديو)

الفنان كريم قاسم
الفنان كريم قاسم

قال الفنان كريم قاسم منتج «الحفرة» إنه خطط برفقة زملاءه جيدًا قبل خروج الفيلم للجمهور، متابعًا: «كنّا شغالين زي خلية النحل، سواء للتحضيرات والحصول على ورش».

وأضاف «قاسم» في تصريحات لـ«الدستور»: «أول ما عمرو عرض عليا الفكرة، تحمست ليها فورًا من غير تفكير وقولتله هنعمله، صورنا 3 أيام وكورونا قفل الدنيا بعد سنة بحالها صورنا اليوم اللي فاضل في تصوير الفيلم».

وأكد أنه لم يشعر بالإحباط نهائيًا من وقت الغلق في فترة كورونا، قائلًا: «موضوع كورونا جه علينا بمصلحة إن وقتها لفينا على المخرجين اللي نعرفهم، وفادونا بخبرتهم يعني في مدة الفيلم من 20 دقيقة لـ17 دقيقة»، لافتًا إلى أن «كواليتي» الفيلم أعلى كثيرًا من تكلفته.

وتمنى أن يكون «وش السعد» على الفنان أحمد بنهاوي مثلما حدث مع «سبعبع» بفيلم «ليل خارجي»، متابعًا: «هو موهوب جدًا وأتمنى فعلًا إنه ياخد حقه، والناس تعرفه».

وعن دخوله عالم الانتاج، قال: «بشفق على المنتجين إحنا كممثلين طلعنا مرفهين جدًا».

كريم قاسم فيلم الحفرة فيلم الحفرة الفنان كريم قاسم

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وائل لطفي

فى ذكر المثقف المحبط

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