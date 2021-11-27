السبت 27 نوفمبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

السودان.. استشهاد 3 عناصر من قوات الدعم السريع على الحدود مع ليبيا

محمد حمدان دقلو
محمد حمدان دقلو

أعلنت قوات الدعم السريع في السودان بقيادة محمد حمدان دقلو نائب رئيس مجلس السيادة، استشهاد عدد من عناصرها خلال تصديهم لعمليات تهريب على الحدود مع ليبيا.

 

ونعى قائد قوات الدعم السريع وضباط وضباط صف وجنود بحسب بيان للقوات، شهداء الواجب من قوات الدعم السريع وهم ثلاثة أحدهم ضابط برتبة النقيب واثنين من الرتب الاخرى الذين استشهدوا إثر اشتباكات عنيفة مع إحدى العصابات المتفلتة التي تنشط في عمليات التهريب والاتجار بالبشر بمنطقة الشفر ليت التي تقع في حدود السودان مع مصر وليبيا.

 

وقال العميد الركن جمال جمعة أدم الناطق الرسمي لقوات الدعم السريع: "إننا إذ نترحم عليهم نتقدم بتعازينا الحارة لأسرهم وزملائهم، وللشعب السوداني عامةً في هذا المُصاب الجلل، نبتهل إلى المولى عز وجل أن يتقبلهم قبولًا حسنًا وأن يغفر لهم ويرحمهم وأن يُدخلهم الفردوس الأعلى مع النبيين والصديقين والشهداء".

 

وأوضحت قوات الدعم السريع أنها ستكشف عن معلومات دقيقة حول العملية والخسائر التي تعرضت لها العصابة وحجم المضبوطات ونوعيتها خلال مؤتمر صحفي يعٌقد بمقر قيادة القوات في الخرطوم غداً الأحد.

قوات الدعم السريع السودان محمد حمدان دقلو ليبيا مصر

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وائل لطفي

فى ذكر المثقف المحبط

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