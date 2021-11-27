السبت 27 نوفمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

اقتصاد

تعاون مصري سعودي في قطاع الدعاية والإعلان

جريدة الدستور

أبرمت غرفة الرياض ممثلة بلجنة الدعاية والإعلان وشركة "كرييتيڤ اندسترى" ومقرها القاهرة، مذكرة تفاهم لتشجيع التعاون بينهما في مجالات تنظيم الفعاليات الاحتفالية الإبداعية ممثلة بمنصة "بلكونة" الخاصة باللجنة ومنصة "صناعة الإبداع" الخاصة بالشركة من خلال تنظيم المؤتمرات ومنصات التحدث وورش العمل والعروض والمعارض الابتكارية إضافة إلى تطوير وتبادل الأفكار بين شركات الإعلان في البلدين وبناء القدرات من خلال الفعاليات المشتركة.

وتستهدف المذكرة الاستفادة من إمكانيات الشركة في مجال التحفيز الإبداعي لقادة الأعمال والمبدعين وذلك من خلال ما تنظمه من المؤتمرات ومنصات التحدث وورش العمل والعروض والمعارض إضافة إلى أنشطتها المختلفة في جميع مستويات الصناعة الإبداعية.

كما نصت على تعاون الطرفين لإقامة برامج مشتركة والاستفادة من مبادرة "غرفة الإبداع" التي تربط بين غرفة الرياض وطلبة الجامعات والقطاع الخاص والشركة، والتي يطلق من خلالها مسابقات تنافسية لإبراز ما لدى الطلبة من ابداعات في مختلف المجالات بغرض إيجاد بيئة تمكنهم من التفكير في أهداف جديدة بطريقة مبتكرة إبداعية وربطهم بالواقع العملي لاحتياجات القطاع الخاص من مشتركي غرفة الرياض.

رئيس التحرير

وائل لطفي

فى ذكر المثقف المحبط

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