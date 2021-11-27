السبت 27 نوفمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

«التنمية السياحية»: تغيير مواعيد عروض الصوت والضوء بـ«الكرنك وفيلة»

الصوت والضوء بمعبد
الصوت والضوء بمعبد الكرنك

أعلنت  شركة مصر للصوت والضوء والتنمية السياحية عن تعديل  مواعيد عروض الصوت والضوء بمنطقتي الكرنك وفيلة وذلك نظرًا لزيادة أعداد السياحة الداخلية بمحافظتي الأقصر وأسوان.

واشارت الشركة الى أنه سيتم إضافة عرض بمنطقة الكرنك طوال أيام الأسبوع فى تمام الساعة السادسة مساءًا ويقدم العرض باللغة العربية ويُقام العرض الأساسى الأول فى تمام الساعة السابعة مساءًا، والثانى فى تمام الساعة الثامنة باللغة الأجنبية الأكثر حضورًا ويتم توفير سماعات للترجمة الى اللغات الاخرى.

وأضافت أنه فى منطقة فيلة سيتم إقامة عرضين للصوت والضوء طوال أيام الاسبوع ويُقام العرض الأول فى الساعة السادسة والنصف مساءًا ويقدم باللغة الأكثر حضورًا بين المتوافدين أما العرض الثانى فيُقام فى السابعة والنصف مساءًا ويتنوع تقديمه بين اللغة العربية والإسبانية واللغة الأكثر حضورًا.

 ويقام العرض الأول بدون حد أدنى لأعداد الحضور، وتُقام  العروض الأجنبية بحد أدنى 5 أفراد أجانب أو ما يعادلها، ويُسمح بدخول المصريين والعرب في العروض باللغات الأجنبية بسعر التذكرة للأجنبي، ويتم تقديم العروض باللغة العربية للمصريين والعرب فقط بسعر التذكرة العادي والأجانب بسعر تذكرة العروض الأجنبية. 

كما تُقام عروض اللغة العربية بحد أدنی 30 فرد عدا يوم السبت بعدد 20 فرد، كما يمكن إقامة عرض إضافی ثالث باللغة العربية يوم الخميس فى تمام الساعة الثامنة والنصف  بسعر التذكرة العادية بناء على حجز مسبق بحد أدنى 50 فرد.

وأكدت الشركة أن العروض  تقام بحد أقصى 70 % من القدرة الاستيعابية للمنطقة الأثرية التى سيقام فيها العروض  مع اتخاذ كافة الأجراءات الوقائية اللازمة .

 

شركة مصر للصوت والضوء والتنمية السياحية الكرنك وفيلة روض الصوت والضوء الأقصر أسوان

رئيس التحرير

وائل لطفي

فى ذكر المثقف المحبط

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