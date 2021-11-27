السبت 27 نوفمبر 2021
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

عروض موسيقية وعرائس على المسرح المتنقل بأسوان (صور)

المسارح المتنقلة
المسارح المتنقلة

تواصل الهيئة العامة لقصور الثقافة، فعاليات المسارح المتنقلة بمركز شباب قرية سلوا بحرى بأسوان، حيث تضمنت فعاليات اليوم الثاني على التوالي بعقد محاضرة بعنوان "محاضرة "المواطنة والانتماء حقوق وواجبات" للباحث عبد المنعم محمد نور مسؤول قسم التخطيط الاستراتيجي والمشروعات بإدارة نصر النوبة التعليمية الذي تحدث عن مفهوم المواطنة حقوق وواجبات وهى أداة لبناء مواطن قادر على العيش بسلام وتسامح مع غيره على أساس المساواة وتكافؤ الفرص والعدل، قصد المساهمة فى بناء وتنمية الوطن والحفاظ على العيش المشترك فيه، وأن لمفهوم المواطنة أبعاد متعددة تتكامل وتترابط فى تناسق تام، وحق المواطن في الحياة الآمنة والمستقرة وعدم التعرض لأي نوع من أنواع التعذيب والاستغلال، والحق في المشاركة السياسية وحرية التعبير عن الرأي والتفكير، وحرية التنقل واختيار مكان الإقامة في أي مكان داخل حدود الدولة، والحق في الشعور بالأمان.

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المسارح المتنقلة 

كما نظمت ورشة فنية "رسم على الزجاج" للفنانة التشكيلية شيماء طه باستخدام الوان رسم وزجاج لعمل " براويز"، ورشة "اعادة تدوير مخلفات المنزل" للمدربة الاء ناصر باستخدام العبوة الفارغة والفوم الملون، بجانب ورشة "اكسسوار تطريز" للمدربة رضوى عادل باستخدام الخيوط والاطارات والقماش والفريم.

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المسارح المتنقلة 

وأقيمت أمسية شعرية شارك فيها الشاعر بدوي محمد بقصيدة "صلاتو عليه، اسكتشات كوميدية، الفلانتين"، و"أسوان محنية، الغوث رسول الله" غناء بالعزف على العود" للشاعر أبو الحسن .

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المسارح المتنقلة 

وقدم مسرح عرائس "هناهينو" للفنان هانى فهمى، عدة فقرات "شرك الشرير، شلبى، بو، بابيت، التنورة".

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المسارح المتنقلة 

فى الختام، قدمت فرقة أسوان للموسيقى العربية بقيادة المايسترو محمود مغازى، مجموعة من الأغانى التراثية والدينية منها: "علشان بلدى، على رمش عيونها، اخر ايام الصيفية، رمش عينه، عليك سلام الله، اما براوة، متى أشوفك، يا طه".

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المسارح المتنقلة 

المسارح المتنقلة
المسارح المتنقلة
المسارح المتنقلة
المسارح المتنقلة
المسارح المتنقلة
المسارح المتنقلة
المسارح المتنقلة
المسارح المتنقلة
المسارح المتنقلة
المسارح المتنقلة
أسوان موسيقى الثقافة فاعليات قصور الثقافة الهيئة العامة لقصور الثقافة حرية التعبير

رئيس التحرير

وائل لطفي

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