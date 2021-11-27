إصابة شخصين في تصادم 3 سيارات بالطريق الصحراوي الشرقي

أصيب شخصين في حادث تصادم 3 سيارات على الطريق الصحراوي الشرقي، بالقرب من قرية عرب العوامر، التابعة لمركز أبنوب شرق محافظة أسيوط، مساء اليوم السبت.

تلقي اللواء دكتور عمر السويفى مدير أمن أسيوط، إخطاراً من غرفة عمليات النجدة، يفيد وصول بلاغًا لغرفة عمليات النجدة من الأهالي بوقوع حادث تصادم 3 سيارات ووجود مصابين.

وانتقلت على الفور فرق الإسعاف ورجال الأمن إلى موقع الحادث، وتبيَن من المعاينة الأولية تصادم سيارة نصف نقل رقم «1664 ي ط س» بسيارة ربع نقل رقم «5637 ن ل ك»، وأخرى ملاكي رقم «194 ط س هـ».

وأسفر الحادث عن إصابة «عمر. ح. م» 55 سنة، و«محمد. ع. ع» 38 سنة جرى نقل المصابين إلى مستشفى أسيوط الجديدة.

تحرر المحضر اللازم بالواقعة، وجارِ العرض على النيابة العامة لتباشر التحقيقات.