تقرير: قطاع الاتصالات يجذب 5.66 مليون مشترك خلال 2021

كشف تقرير مؤشرات قطاع الاتصالات الصادر اليوم عن وزراة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات عن أن عدد مشتركي الهاتف المحمول سجل نحو 101.02 مليون مشترك بنهاية سبتمبر الماضي مقارنة بنحو 95.36 مليون مشترك عن نفس الفترة عام 2020 بزيادة سنوية بلغت 5.66 مليون مشترك بمعدل نمو سنوي 5.93 % وبتراجع شهري بلغ 0.18 % بعد ان سجل نحو 101.20 مليون مشترك في أغسطس السابق عليه.

وتابع التقرير الذي حصلت “الدستور” على نسخة منه، أن عدد مشتركي الهاتف الثابت سجل نحو 10.58 مليون مشترك بنهاية سبتمبر الماضي مقارنة بنحو 9.15 مليون مشترك عن نفس الفترة عام 2020 بزيادة سنوية بلغت نحو 1.43 مليون مستخدم بمعدل نمو سنوي 15.60 % وبتراجع شهر بلغ نحو 4.55% بعد أن سجل في أغسطس السابق عليه نحو 11.08 مليون مشترك.

وأشار التقرير إلى أن إجمالي عدد خطوط الاتصالات للهاتف المحمول والأرضي سجلت نحو 111.6 مليون خط بنهاية سبتمبر الماضي مقارنة بنحو 104.51 مليون مشترك عن نفس الفترة عام 2020 بزيادة سنوية 7.09 مليون خط في حين تراجع النمو الشهري بنحو 680 الف خط بعد ان سجل اجمالي عدد الخطوط في اغسطس السابق عليه نحو 112.28 مليون خط .

وقال التقرير إن نسبة انتشار الهاتف المحمول سجلت نحو 97.87 % بنهاية سبتمبر مقارنة بنحو 94.09 % عن نفس الفترة عام 2020 بمعدل نمو سنوي 3.79 % وبتراجع شهري بلغ 0.33 % بعد ان سجلت في اغسطس الساب عليه 98.20 %.

وأكد التقرير أن إجمالي سعة السنترالات الأرضية سجلت 25.33 خط أرضي بنهاية سبتمبر الماضي مقارنة بنحو 25.24 مليون خط ارضي عن نفس الفترة عام 2020 بمعدل نمو سنوي 0.35 % وشهري 0.36 %.

في حين سجل معدل انتشار الهاتف الثابت 10.25 % بنهاية سبتمبر مقارنة بنحو 7.701 % عن نفس الفترة عام 2020 بمعدل نمو سنوي 2.55 % وشهري بلغ نحو 28.77 5 بعد ان سجل في اغسطس نحو 7.96 %.

وتابع التقرير أن إجمالي عدد السنترالات سجل نحو 1511 سنترال بنهاية سبتمبر منها نحو 1052 سنترال في الريف في حين استحوذ القطاع المنزلي علي نحو 89 5 من إعداد مشتركي الهاتف الأرضي تلاه القطاع التجاري بنحو 9 % وأخيرا القطاع الحكومي بنحو 2 % .