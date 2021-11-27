بفساتين زفاف.. تكريم 250 حافظًا للقرآن بقرية فارس في أسوان (صور)

شهدت قرية فارس بمركز كوم أمبو بأسوان، مساء السبت، تنظيم جمعية الهلال الخيرية بالقرية، احتفالاً مميزًا لحفظة القرآن الكريم من الأطفال بالأعمار السنية المختلفة، وسط أجواء مليئة بالبهجة والسعادة بين الأسر.

جاء الاحتفال بحضور نصر عبد النبي، رئيس قسم المساجد الأهلية، الشيخ رمضان طربوش، وجاءت احتفالية تكريم حفَظت القرآن الكريم بحضور 250 بينهم أطفال وشباب وفتيات وتتراوح أعمارهم ما بين 7 سنوات حتى 20عامًا منهم حافظين للقرآن الكريم بالكامل وآخرين أجزاء منه.

تكريم 250 حافظًا للقرآن بقرية فارس في أسوان

ويأتي تكريم حفظة القرآن الكريم بعد تنظيم الجمعية لمعسكر تراوحت مدته 3 أشهر، يتم خلالها تحفيظهم لآيات كتاب الله.

وشهدت احتفالية تكريم حفظة القرآن الكريم بالكامل بقرية فارس بمركز كوم أمبو التابع لمحافظة أسوان، بمبلغ مالي، لتشجيعهم والرفع من معنوياتهم، وليصبحوا قدوة لغيرهم من الأطفال.

تكريم 250 حافظًا للقرآن بقرية فارس في أسوان

وحرص الفتيات حافظات القرآن الكريم على ارتداء فساتين ذو لون واحد لكل مرحلة عمرية منهم الأبيض، والأحمر والرمادي، وبالنسبة للحافظين من الذكور ارتدوا الجلباب الصعيدي.

كما شهدت الاحتفالية حضور الفتيات الصغار بفساتين زفاف ذو اللون الأبيض، كأنه يوم عروسهم احتفالاً لحفظهم لكتاب الله.

تكريم 250 حافظًا للقرآن بقرية فارس في أسوان

من جهة أخرى، انطلقت فعاليات برنامج الحملة القومية للقوافل البيطرية العلاجية والإرشادية لدى صغار الفلاحين داخل القرى المدرجة ضمن مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي التطوير الشامل للريف المصرى.. حياة كريمة " والتى تستمر فى الفترة من 27 نوفمبر الجارى وحتى 2 ديسمبر المقبل، وذلك تحت رعاية وزير الزراعة السيد القصير، واللواء أشرف عطية محافظ أسوان.

تكريم 250 حافظًا للقرآن بقرية فارس في أسوان

ويتم تنفيذها بواسطة معامل وزارة الزراعة ممثلة في معهد بحوث الصحة الحيوانيه ، ومعهد بحوث التناسليات الحيوانية ، ومعهد الأمصال واللقاحات البيطرية ومعهد الإنتاج الحيواني بالتعاون مع الهيئة العامة للخدمات البيطرية وصندوق التأمين على الماشية.

تكريم 250 حافظًا للقرآن بقرية فارس في أسوان

من جانبه، أوضح الدكتور عصام إسماعيل، مدير معهد بحوث الصحة الحيوانية بأسوان، بأن برنامج القوافل العلاجية شهد إجراء الفحص التناسلي والفحص بالموجات فوق الصوتية ، بجانب إجراء عمليات جراحية، وكذا القيام بتشخيص وعلاج الأمراض الباطنية، بجانب تشخيص وعلاج أمراض نقص المناعة و النقص الغذائي، إضافة إلى تشخيص وعلاج الطفيليات الداخلية والخارجية.

تكريم 250 حافظًا للقرآن بقرية فارس في أسوان

أشار إلى أن فعاليات الحملة تشمل أيضاً تشخيص وعلاج لكافة الأمراض الوبائية والمعدية، وفحص العينات المسحوبة من الحيوانات وإعداد تقارير فحص معملي متضمنا إرشادات ومقترحات علاجية ، هذا بجانب إعداد خرائط وبائية بناءً على النتائج المعملية الصادرة عن تلك القوافل وعمل ندوات إرشادية وتوعوية لصغار المربين عن تدوير المخلفات وعمل السيلاج والتعرف على أمراض الدواجن وعلاجها إضافة إلى تنظيم دورة تدريبية للأطباء البيطريين من مختلف مدن ومراكز المحافظة وعمل ندوة لصندوق التأمين على الماشية لصغار المربين.