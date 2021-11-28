أوميكرون.. يتصدر تريند تويتر بعد ظهور المتحور الجديد

يتصدر هاشتاج أوميكرون تريند موقع التواصل الاجتماعي تويتر، وتفاعل معه المغردون بعدما أثار انتشار المتحور الجديد عن فيروس كورونا المستجد "أميكرون" فزع العالم مرة اخرى، خاصة أن العديد من الدول لاسيما الأوروبية تعاني من طفرات كبيرة في عدد الإصابات.

ترصد "الدستور" كيف تفاعل المغردون مع هاشتاج أميكرون.

عبرت نعيمة محمد، أحد رواد السوشيال ميديا على صفحتها الشخصية بموقع "تويتر" قائلة: "هي ابتلاءات و الله يصبرنا و يلطف فينا والانسان ياخذ بالاسباب و الباقي على الله واتمنى اللي ما اخذ اللقاح ياخذه كاملا و نلتزم بالكمامة والله الحافظ الكريم".

علق ناصر البدري، أحد رواد السوشيال ميديا على صفحته الشخصية بموقع "تويتر" قائلا: "ربما يكون ⁧‫#ا⁦‪ومیکرون‬⁩‬⁩ هو الحل".

قال محمد يوسف، أحد رواد السوشيال ميديا على صفحته الشخصية بموقع "تويتر" قائلا: "يبدو أن العالم ربما يكون مقبلا على موجة اغلاق جديدة نتيجة المتحور الافريقي #⁦‪أوميكرون‬⁩، سباق محموم لتطوير اللقاحات، والآثار الإقتصادية بدأت تظهر بانخفاض البورصات المالية وأسعار النفط، نتيجة الهلع الذي يسيطر على العالم".

علق عبدالرحمن، أحد رواد السوشيال ميديا على صفحته الشخصية بموقع "تويتر" قائلا: "اصبحت على المكشوف وواضحه وضوح الشمس انا ⁧‫#كورونا‬⁩ وكل متحور منه انه مطور صناعيا لاسباب معروفه وحرب بين دول كبار مع ارتفاع اسعار النفط خرج لنا متحور منه ⁧‫#او⁦‪ميكرون‬⁩‬⁩ واصبح اصغر طفل يعلم بذلك".

قال عضو اللجنة الوطنية لمكافحة الأوبئة، الدكتور حامد الزعبي، إن طبيعة الفيروسات متطفلة ولا تستطيع أن تعيش خارج جسم الإنسان، حتى تضمن تكاثرها في الجسم.

وأضاف أن المتحورات بشكل عام تتطفل على الأجسام غير المحصنة.

وأشار إلى أن ما يثير الرعب في متحور "أوميكرون" هو انتشار المعلومات غير الدقيقة حوله، ولكن هناك طفرات ظهرت في هذا المتحور أكثر من تلك التي ظهرت في متحور دلتا.

وبين الزعبي أنه يمكن التنبؤ بأن هذا المتحور أسرع انتشارا من دلتا، مؤكدا أنه يمكن تقييم المتحور الجديد بالحكم عليه في شدة المرض وهروبه من مناعة الجسم والمقاومة التي تولدها المطاعيم.

وقال عن الإجراءات التي اتخذتها بعض الدول لمواجهة متحور "أوميكرون" إنها منطقية في ظل تصنيف منظمة الصحة العالمية بأنه متحور مثير للقلق.